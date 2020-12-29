Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / ТОП-5 ідеальних новорічних коктейлів / 29.12.2020 12:42
29.12.2020 12:42
Поділитися

ТОП-5 ідеальних новорічних коктейлів


Найкращі новорічні коктейлі – якими напоями здивувати гостей у новорічну ніч?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 найкращих алкогольних новорічних коктейлів, які ідеально доповнять твою святкову вечірку.

Новорічні коктейлі 2021

Егг-ног

Егг-ног – це шотландський різдвяний напій із яєць, молока, алкоголю та спецій.

Інгредієнти:

Ром – 100 грамів.

Молоко – 200 грамів.

10% вершки – 200 грамів.

Яйця – 3 шт.

Цукор – 75 грамів.

Гвоздика – 2 шт.

Ванільний цукор – 1 ч.л.

Кориця – ½ ч.л.

Мускатний горіх – ¼ ч. л.

Також по темі: У чому зустрічати Новий Рік 2021? Найкращі образи для чоловіків і жінок Топ-5 книг до новорічних свят, які змусять вірити у дива Зачіска на Новий рік 2021: яку обрати і як зробити власноруч

Приготування:

  1. Відокрем жовтки від білків та ретельно перетри з цукром.
  2. Білки можеш відкласти – вони не знадобляться. В окремому посуді підігрій молоко зі спеціями, повільно введи яєчну масу та вари до загустіння.
  3. Після цього – дістань із суміші гвоздику. Додай вершки, підігрій, а ще через 3-4 хвилини – влий ром. Розлий по стаканах, прикрась та подавай.

Блакитна Снігурка

Інгредієнти:

Текіла – 120 гр.

Сік лайма – 75 гр.

Лікер Блю Кюрасао – 75 гр.

Сіль – для прикрашення.

Приготування

  1. Оформи келихи. Для цього змасти їх краєчки соком лайма, переверни та постав на тарілку з сіллю.
  2. Змішай лікер, текілу та сік і розлий по бокалах.
  3. Прикрась на свій смак.

Журавлинно-ванільна мімоза

Шампанське – 500 гр.

Сік журавлини – 100 гр.

Горілка – 100 гр.

Ванільний цукор – 1 пакетик.

Лід за смаком

Лайм для прикрашення

Приготування:

  1. Змішай горілку, сік, шампанське та ванільний цукор.
  2. Розлий по келихах, додай льоду та прикрась лаймом.

Різдвяні мрії

Інгредієнти:

Шампанське: 500 гр.

Горілка – 150 гр.

Лимонний сік – 50 гр.

Апельсиновий сік – 50 гр.

Цукровий сироп – 15 ч.л. (для цього змішай цукор і воду в пропорції 1:1 і вари до запустіння)

Коктейльні вишні для прикрашення.

Приготування:

  1. Змішай соки, горілку та сироп у шейкері або взбий міксером.
  2. Розлий по келихах та у кожен додай шампанського.
  3. Прикрась коктейльними вишеньками.

Новорічний глінтвейн

Інгредієнти:

Червоне сухе вино – 400 гр.

Коричневий цукор – 50 гр.

Лимон – 1 шт

Апельсин – 1 шт.

Бадьян – 2 зірочки.

Кориця – 1 ч.л.

Приготування:

  1. У невеличкій каструльці змішай усі інгредієнти (апельсин і лимон потрібно попередньо нарізати).
  2. Сильно нагрій, але не доводь до кипіння.
  3. Кілька хвилин потримай на маленькому вогні, щоб розкрився аромат – і розливай по кружках або стаканах.

Гарних свят!

Нагадаємо, раніше ми публікували новорічний плейлист 2021.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Новий Рік, рецепти
29.12.2020 12:42



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати