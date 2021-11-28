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ICTV Ранок 28.11.2021 01:00
28.11.2021 01:00
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Гороскоп на 28 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 28 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 28 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 28 листопада для Овна

любовний гороскоп для овнівЗірки радять Овнам сьогодні оточувати себе лише приємними та щирими людьми. Якщо тобі запропонують поїздку — погоджуйся. Вона принесе чимало позитивних емоцій.

 

Гороскоп на 28 листопада для Тельця

любовний гороскоп для тельцівУ цей день карусель подій може закрутити голову представникам знаку Тельця. Аби не розгубитися в купі справ, розстав пріоритети та визнач, що тобі насправді важливіше.

 

Гороскоп на 28 листопада для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківСьогодні Близнюки ризикують витратити більше грошей, ніж планували. Тож якщо плануєщ шопінг, ретельно розплануй витрати й напиши список необхідних покупок.

 

Гороскоп на 28 листопада для Рака

любовний гороскоп для раків28 листопада Раків поглине колообіг подій. Аби впоратися з усім, подумай, що для тебе найважливіше і кому ти зараз потрібніше. Можливий успіх у фінансових справах.

 

Гороскоп на 28 листопада для Лева

любовний гороскоп для левівДень може виявитися важким для Левів. Імовірні перепади настрою та загальна напруга. Тож краще не планувати важливих справ і дати собі просто відпочити.

 

Гороскоп на 28 листопада для Діви

любовний гороскоп для діви Ранок виявиться непростим для Дів, адже у представників цього знаку накопичилося багато невирішених питань. Постарайтеся зібратися і сконцентруватися на важливих речах. Не витрачай життєві сили на дрібниці.

 

 

 

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Гороскоп на 28 листопада для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Спокійний, передбачуваний день для Терезів. Усе, що ти собі заплануєш, неодмінно здійсниться.

 

 

Гороскоп на 28 листопада для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонів28 листопада Скорпіонам краще провести вдома. Уникай екстремальних розваг і видів спорту, адже в астрологи попереджають про можливі травми. Емоції будуть литися через край.

 

 

Гороскоп на 28 листопада для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Тримай ініціативу в своїх руках. Аби досягнути успіху, доведеться проявити рішучість і наполегливість.

 

 

 

Гороскоп на 28 листопада для Козерога

любовний гороскоп для козерогівУникай зайвої активності. Гороскоп на 28 листопада радить Козерогам зайняти вичікувальну позицію.

 

 

Гороскоп на 28 листопада для Водолія

любовний гороскоп для водоліївТвоя креативність допоможе знайти додаткове джерело заробітку. Головне – не відмітай ідеї, які спочатку здадуться не дуже реалістичними. Можливо, час наважитися на щось більше?

 

Гороскоп на 28 листопада для Риб

любовний гороскоп для рибСьогодні Риби можуть відчувати себе дещо знервованими. Прислухайся до голосу інтуїції та уникай спілкування з неприємними людьми.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
28.11.2021 01:00



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