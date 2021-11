Полювання розпочалося! Які знижки пропонують магазини одягу в Чорну п’ятницю 2021

Чорна п’ятниця 2021 в Україні: де кращі знижки на одяг.

Поки американці доїдають індичку на знак Дня Подяки, увесь світ — готується до Чорної п’ятниці — свята знижок та розпродажів.

Останнє теж, до речі, походить із США.

Але ми не будемо втомлювати тебе історією, а хутчіш перейдемо прямісінько до найголовнішого — розповімо, де найвигідніше купувати одяг.

Читай у невеликому огляді від Ранку у Великому Місті, і ділися ним із знайомими любителями шопінгу.

Інтернет-магазин ROZETKA обіцяє знижки до 60% на всі категорії товарів, зокрема на одяг.

Пандемія коронавірусу змінила все, у тому числі шопінг.

Популярність інтернет-магазинів і маркетплейсів, зросла зі швидкістю вітру, і залишається на висоті навіть після зняття локдаунів.

А, якщо серйзно, то ROZETKA реально тішить знижками.

На сайті переконують — худі від Nike подешевшала на 1000 з лишком гривень, а пуховик від Adidas — взагалі на 2000.

Intertop теж відкрив “масштабний марафон знижок”.

Магазин одягу обіцяє до -50% на одяг, взуття, аксесуари та косметику.

До речі, тут є досхочу товарів на холодну зиму.

Доволі актуально, зважаючи на погоду за вікном, чи не так?

Знижки до 70% обіцяє європейський інтернет-магазин жіночого, чоловічого та дитячого одягу, взуття та аксесуарів Answear.

Розмір знижок приємно вражає, та й вибирати є з чого.

На сайті можна побачити оригінальні товари від близько 300 брендів.

А ще — діють безкоштовні повернення, різноманітні варіанти доставки і безпечні способи оплати online.

У Чорну п’ятницю на AliExpress знижки досягають 90%.

Справжні шопоголіки точно не раз тут бували.

Адже глобальний інтернет-магазин пропонує вигідні пропозиції далеко не тільки на Чорну П’ятницю.

Часом тут можна за кілька центів купити кепку або й навіть купальник.

Щоправда, їхатимуть вони до вас довгенько…

Kasta пропонує знижки до -90%.

Популярний магазин одягу Kasta стверджує, що їх розпродаж у справді приємно вразить.

Тут і спортивні образи, і елегантні сукні, і навіть ділові костюми.

Поглянь сам(-а):

Зрозуміло, що частенько магазини вдаються до маркетингових ходів, щоб звабити нас до надлишньої щедрості.

Проте де-не-де вигідно купити товари і справді можна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де найдешевше купувати техніку в Чорну п’ятницю 2021.

Фото: Pexels

