Полювання розпочалося! Які знижки пропонують магазини одягу в Чорну п’ятницю 2021

Чорна п’ятниця 2021 в Україні: де кращі знижки на одяг.
Поки американці доїдають індичку на знак Дня Подяки, увесь світ — готується до Чорної п’ятниці — свята знижок та розпродажів.
Останнє теж, до речі, походить із США.
Але ми не будемо втомлювати тебе історією, а хутчіш перейдемо прямісінько до найголовнішого — розповімо, де найвигідніше купувати одяг.
Читай у невеликому огляді від Ранку у Великому Місті, і ділися ним із знайомими любителями шопінгу.
Чорна п’ятниця 2021: знижки від магазинів одягу
Як проходить Чорна п’ятниця на ROZETKA?
Інтернет-магазин ROZETKA обіцяє знижки до 60% на всі категорії товарів, зокрема на одяг.
Пандемія коронавірусу змінила все, у тому числі шопінг.
Популярність інтернет-магазинів і маркетплейсів, зросла зі швидкістю вітру, і залишається на висоті навіть після зняття локдаунів.
Не дивно чому — жодних тобі черг або бійок за омріяну кофтинку по знижці.
А, якщо серйзно, то ROZETKA реально тішить знижками.
На сайті переконують — худі від Nike подешевшала на 1000 з лишком гривень, а пуховик від Adidas — взагалі на 2000.
Знижки від Interop
Intertop теж відкрив “масштабний марафон знижок”.
Магазин одягу обіцяє до -50% на одяг, взуття, аксесуари та косметику.
До речі, тут є досхочу товарів на холодну зиму.
Доволі актуально, зважаючи на погоду за вікном, чи не так?
Чорна п’ятниця у Answear
Знижки до 70% обіцяє європейський інтернет-магазин жіночого, чоловічого та дитячого одягу, взуття та аксесуарів Answear.
Розмір знижок приємно вражає, та й вибирати є з чого.
На сайті можна побачити оригінальні товари від близько 300 брендів.
А ще — діють безкоштовні повернення, різноманітні варіанти доставки і безпечні способи оплати online.
AliExpress
У Чорну п’ятницю на AliExpress знижки досягають 90%.
Справжні шопоголіки точно не раз тут бували.
Адже глобальний інтернет-магазин пропонує вигідні пропозиції далеко не тільки на Чорну П’ятницю.
Часом тут можна за кілька центів купити кепку або й навіть купальник.
Щоправда, їхатимуть вони до вас довгенько…Також по темі: Чорна п’ятниця 2021: чи варто купувати товари зі знижкою Правила "Чорної п‘ятниці": яких помилок варто уникати на шопінгу Чорна п’ятниця 2021: лайфхаки, які допоможуть зекономити
Kasta
Kasta пропонує знижки до -90%.
Популярний магазин одягу Kasta стверджує, що їх розпродаж у справді приємно вразить.
Окрім знижок на одяг та взуття, Kasta дарує ще й до 30% кешбеку на свої луки.
Тут і спортивні образи, і елегантні сукні, і навіть ділові костюми.
Поглянь сам(-а):
Зрозуміло, що частенько магазини вдаються до маркетингових ходів, щоб звабити нас до надлишньої щедрості.
Проте де-не-де вигідно купити товари і справді можна.
Тож бажаємо тобі вдалого полювання!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де найдешевше купувати техніку в Чорну п’ятницю 2021.
Фото: Pexels