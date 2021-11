НАТО готується до війни з Росією? Чому країни Альянсу почали зміцнювати свої кордони

Путін і Лукашенко знову посилюють напругу.

Перший накопичує армію біля українського кордону та в окупованому Криму, другий — використовує біженців із Близького Сходу як заручників у боротьбі із Заходом.

Європа вголос не говорить про те, що готується до війни з цими двома, але, очевидно, вибудовує систему оборони від небезпечних божевільних зі сходу.

Кордони Євросоюзу та Білорусі посилили британськими і німецькими військовими, Західна Європа відправляє Східну техніку та озброєння для протидії шизофренічним планам Лукашенка: той взагалі в інтерв’ю BBC заявив, що його армія може допомогти звезеним до Білорусі мігрантам пробратися через кордони.

Тобто за великим рахунком він погрожує Європі війною.

Адже як ще армія може допомогти лукашенківським заручникам потрапити до Євросоюзу, якщо не силою відкинути литовських та польських прикордонників?

Естонія, яка межує Росією, про всяк випадок теж зайнялася зміцненням своїх рубежів.

Військові зводять на них укріплення, які мають завадити вторгненню до цієї балтійської країни.

Керівництво НАТО обговорює з європейськими столицями питання розміщення американської ядерної зброї.

Передбачалося встановити її в Німеччині, але німецьке керівництво обережне і поки що не дає на це своєї згоди.

То невже світ готується до великої війни?

Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

