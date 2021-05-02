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ICTV Ранок 02.05.2021 18:30
02.05.2021 18:30
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Сильні та незалежні: ТОП-7 фільмів про успішних жінок


Добірка мотиваційних стрічок про успішних жінок.

Хтось із них боровся за місце у політиці, хтось — за можливість бути щасливими.

Одні відзначились незламним характером та впертістю, інші — революційними та прогресивними ідеями.

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Ранок у Великому Місті зібрав кращі фільми про жінок, які об’єднали у собі силу та ніжність,

Переглядай, надихайся і продовжуй діяти!

Найкращі фільми про успішних жінок

Коко до Шанель

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 6,7

Якщо любиш моду, мотиваційні стрічки та біографічні драми, то мусиш побачити сходження на паризький Олімп великої Коко Шанель.

Спойлер — у її житті було багато чого цікавого…

Сюжет

Мало хто міг подумати, що найвідоміша жінка у світі моди й стилю колись була простою співачкою із кабаре, виховувалася у притулку і зростала серед повій та їхніх клієнтів.

Як незвичайний талант, працездатність, терпіння і, звісно, фортуна допомогли їй пройти шлях від Габріель до Коко та отримати омріяне визнання?

Залізна леді

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 6,4

Усі ми чули про Маргарет Тетчер.

Можливо, навіть репостили у соцмережах її цитатки.

А чи знаємо, яку ціну їй довелося заплатити за владу?

Сюжет

Навесні 1982 року Аргентина розгорнула конфлікт з Британією.

Але Маргарет  Тетчер не могла допустити поразки рідної країни.

Багато хто не вірив її компетентності у військових питаннях, адже “жінки рідко коли можуть приймати правильні рішення в подібних сферах”.

Однак досвідчена в територіальних питаннях політикиня відстояла свою можливість управляти країною, і тим самим довела — жінки нічим не гірші за чоловіків!

Освідчення

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 6,7

Цей всесвітньо відомий ромком назавжди змінив класичні голлівудські фільми про кохання.

Але це не єдина причина, через яку його варто переглянути.

Приготуйся сміятись, плакати і вщент розбивати остогидлі стереотипи!

Сюжет

Ендрю Пекстон давно мріє про посаду редактора у великому видавництві, у якому працює всього лише помічником жорсткої і деспотичної Маргарет Тейт.

Але, здається, доля посміхається йому.

Маргарет — громадянка Канади, і коли її робоча віза закінчується, їй загрожує депортація на батьківщину.

Вона не має наміру втрачати хорошу роботу, і вигадує план — Ендрю повинен одружитися на ній…

Крихітка на мільйон доларів

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDb: 8,1

Ну, а цей фільм — поважний гість у нашій добірці, адже був нагороджений Оскаром.

І не дарма — це одна з найкращих спортивних драм.

Приготуйся до шаленого заряду мотивації.

Сюжет

Фільм розповідає про трагічну долю боксерки Мегі Фітцжералд.

Їй вдалося добитися значних успіхів у спорті завдяки завзятості і волі до перемоги.

У цьому й величезна заслуга літнього тренера, колишнього бійця, що став для Мегі наставником.

Усе змінить один трагічний випадок на рингу, коли дівчина отримала перелом шийного хребця.

У її тренера складний вибір — допомогти Мегі піти з життя (як вона цього хоче) або вмотивувати боротися за нього.

Джой

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 6,6

Ця історія однієї з найуспішніших жінок-підприємців у світі точно не залишить тебе без емоцій.

Хоча б через те, що вона заснована на реальних подіях.

Сюжет

Мати-одиначка Джой Мангано живе на Лонг-Айленді.

Вона тяжко працює на кількох роботах, щоб прогодувати і поставити на ноги трьох дітей.

Постійна зайнятість не приносить відчутних результатів, і тоді Джой виручають її власні природні здібності.

Її першим винаходом стає диво-швабра Miracle Mop, яка полегшить життя мільйонам домогосподарок по всьому світу і в одночас зробить Джой знаменитою…

Дика

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 7,1

Неймовірно потужна драма, яка залишить після себе багато думок для рефлексії та нав’язлививий, але такий красивий хіт 1970-их Simon & Garfunkel “El Condor Pasa”.

Рекомендація — запасайся серветками.

Сюжет

Влітку 1995 року 26-річна Шеріл Стрейд відправляється у похід за неймовірно складним і небезпечним маршрутом завдовжки понад 4 тисяч кілометрів уздовж Тихоокеанського узбережжя.

У неї немає компаньйонів і досвіду.

За плечима лиш — розлучення та раптова смерть матері.

Чи впорається вона з фізичними та моральними труднощами у цілковитій самотності посеред гір?

Агора

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 7,2

Ця іспанська драма занурить тебе у далекі часи стародавнього Єгипту…

Буде цікаво, динамічо і революційно!

Сюжет

Події фільму відбуваються на початку V століття в Єгипті під час Римської Імперії.

Головна героїня намагається пояснити будову сонячної системи на тлі релігійних міжусобиць.

Вона — одна з перших жінок, які взялися за астрономію, математику і філософію, і їй доведеться випередити свій час…

Нагадаємо, раніше ми публікували фільми про прибульців.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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Теги: жінки, кіно, мотивація, успіх, фільми
02.05.2021 18:30



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