Сильні та незалежні: ТОП-7 фільмів про успішних жінок

Добірка мотиваційних стрічок про успішних жінок.
Хтось із них боровся за місце у політиці, хтось — за можливість бути щасливими.
Одні відзначились незламним характером та впертістю, інші — революційними та прогресивними ідеями.Також по темі: Найкращі мотиваційні фільми, які нададуть сил рухатись вперед Твій ідеальний фільм на вечір – тест Топ-9 смішних моментів кінопремії Оскар
Ранок у Великому Місті зібрав кращі фільми про жінок, які об’єднали у собі силу та ніжність,
Переглядай, надихайся і продовжуй діяти!
Найкращі фільми про успішних жінок
Коко до Шанель
Рік випуску: 2009
Рейтинг IMDb: 6,7
Якщо любиш моду, мотиваційні стрічки та біографічні драми, то мусиш побачити сходження на паризький Олімп великої Коко Шанель.
Спойлер — у її житті було багато чого цікавого…
Сюжет
Мало хто міг подумати, що найвідоміша жінка у світі моди й стилю колись була простою співачкою із кабаре, виховувалася у притулку і зростала серед повій та їхніх клієнтів.
Як незвичайний талант, працездатність, терпіння і, звісно, фортуна допомогли їй пройти шлях від Габріель до Коко та отримати омріяне визнання?
Залізна леді
Рік випуску: 2011
Рейтинг IMDb: 6,4
Усі ми чули про Маргарет Тетчер.
Можливо, навіть репостили у соцмережах її цитатки.
А чи знаємо, яку ціну їй довелося заплатити за владу?
Сюжет
Навесні 1982 року Аргентина розгорнула конфлікт з Британією.
Але Маргарет Тетчер не могла допустити поразки рідної країни.
Багато хто не вірив її компетентності у військових питаннях, адже “жінки рідко коли можуть приймати правильні рішення в подібних сферах”.
Однак досвідчена в територіальних питаннях політикиня відстояла свою можливість управляти країною, і тим самим довела — жінки нічим не гірші за чоловіків!
Освідчення
Рік випуску: 2009
Рейтинг IMDb: 6,7
Цей всесвітньо відомий ромком назавжди змінив класичні голлівудські фільми про кохання.
Але це не єдина причина, через яку його варто переглянути.
Приготуйся сміятись, плакати і вщент розбивати остогидлі стереотипи!
Сюжет
Ендрю Пекстон давно мріє про посаду редактора у великому видавництві, у якому працює всього лише помічником жорсткої і деспотичної Маргарет Тейт.
Але, здається, доля посміхається йому.
Маргарет — громадянка Канади, і коли її робоча віза закінчується, їй загрожує депортація на батьківщину.
Вона не має наміру втрачати хорошу роботу, і вигадує план — Ендрю повинен одружитися на ній…
Крихітка на мільйон доларів
Рік випуску: 2004
Рейтинг IMDb: 8,1
Ну, а цей фільм — поважний гість у нашій добірці, адже був нагороджений Оскаром.
І не дарма — це одна з найкращих спортивних драм.
Приготуйся до шаленого заряду мотивації.
Сюжет
Фільм розповідає про трагічну долю боксерки Мегі Фітцжералд.
Їй вдалося добитися значних успіхів у спорті завдяки завзятості і волі до перемоги.
У цьому й величезна заслуга літнього тренера, колишнього бійця, що став для Мегі наставником.
Усе змінить один трагічний випадок на рингу, коли дівчина отримала перелом шийного хребця.
У її тренера складний вибір — допомогти Мегі піти з життя (як вона цього хоче) або вмотивувати боротися за нього.
Джой
Рік випуску: 2015
Рейтинг IMDb: 6,6
Ця історія однієї з найуспішніших жінок-підприємців у світі точно не залишить тебе без емоцій.
Хоча б через те, що вона заснована на реальних подіях.
Сюжет
Мати-одиначка Джой Мангано живе на Лонг-Айленді.
Вона тяжко працює на кількох роботах, щоб прогодувати і поставити на ноги трьох дітей.
Постійна зайнятість не приносить відчутних результатів, і тоді Джой виручають її власні природні здібності.
Її першим винаходом стає диво-швабра Miracle Mop, яка полегшить життя мільйонам домогосподарок по всьому світу і в одночас зробить Джой знаменитою…
Дика
Рік випуску: 2014
Рейтинг IMDb: 7,1
Неймовірно потужна драма, яка залишить після себе багато думок для рефлексії та нав’язлививий, але такий красивий хіт 1970-их Simon & Garfunkel “El Condor Pasa”.
Рекомендація — запасайся серветками.
Сюжет
Влітку 1995 року 26-річна Шеріл Стрейд відправляється у похід за неймовірно складним і небезпечним маршрутом завдовжки понад 4 тисяч кілометрів уздовж Тихоокеанського узбережжя.
У неї немає компаньйонів і досвіду.
За плечима лиш — розлучення та раптова смерть матері.
Чи впорається вона з фізичними та моральними труднощами у цілковитій самотності посеред гір?
Агора
Рік випуску: 2009
Рейтинг IMDb: 7,2
Ця іспанська драма занурить тебе у далекі часи стародавнього Єгипту…
Буде цікаво, динамічо і революційно!
Сюжет
Події фільму відбуваються на початку V століття в Єгипті під час Римської Імперії.
Головна героїня намагається пояснити будову сонячної системи на тлі релігійних міжусобиць.
Вона — одна з перших жінок, які взялися за астрономію, математику і філософію, і їй доведеться випередити свій час…
Нагадаємо, раніше ми публікували фільми про прибульців.
Фото: IMDb