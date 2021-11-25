УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 25.11.2021 01:00
25.11.2021 01:00
Поділитися

Гороскоп на 25 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 25 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 25 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 25 листопада для Овна

любовний гороскоп для овнівДень відпочинку, здобуття нових джерел енергії, очищення думок. Відновлюйте душевну рівновага. Зірки рекомендують тверезо оцінити достоїнства партнерів і не приймати ілюзію за дійсність.

 

 

Гороскоп на 25 листопада для Тельця

любовний гороскоп для тельців

День повинен бути сповненим активним відпочинком і прогулянками. Доброзичливість і вміння прощати образи допоможуть уникнути сварки. Не виключено, що зявиться цікавість до містики, філософії чи релігії.

 

Гороскоп на 25 листопада для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківДень сприятливий для контактів і спілкування з партнером, активного відпочинку і розваг. Прислухайтеся до інтуїції, визначте, хто ваш таємний ворог і залиште цю людину.

 

Гороскоп на 25 листопада для Рака

любовний гороскоп для раківЗірки радять Ракам не проявляти негативні емоції, що матимуть своє продовження у найближчому майбутньому.

 

 

Гороскоп на 25 листопада для Лева

любовний гороскоп для левівВсі негативні ситуації розглядайте у вигляді уроків. Робіть висновки.

 

 

Гороскоп на 25 листопада для Діви

любовний гороскоп для діви В особистому житті можливий успіх, проте зірки не рекомендують прагнути виділитися або поставити свою думку вище думки партнера.

 

 

Також по темі: Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї осені різним знакам зодіаку Любовний гороскоп на осінь: що пророкують зірки у коханні? Календар стрижок на листопад 2021: сприятливі та несприятливі дні

Гороскоп на 25 листопада для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Сприятливий день для духовного прозріння, подолання сумнівів. Приділіть увау домашнім клопотам та не зважайте на навколишні негаразди.

 

Гороскоп на 25 листопада для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонів

Життєвий потенціал, що зростає, може позитивно вплинути на особисте життя. Зірки готові допомогти вам у спробі досягти найбільш честолюбних задумів та ідей.

 

 

Гороскоп на 25 листопада для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Присвятіть день індивідуальній творчості. Можливі деякі зміни в особистому житті.

 

 

 

Гороскоп на 25 листопада для Козерога

любовний гороскоп для козерогівОбдумані дії мають значні шанси на успіх. Не виключено, що у вас з’явиться бажання внести будь-які корективи в особисте життя. Але не квапте події.

 

 

Гороскоп на 25 листопада для Водолія

любовний гороскоп для водоліївНапружений день, що вимагає максимальної організованості та ретельного аналізу ситуації. Краще приділити увагу роботі та розібратись з проблемами, які потребують негайного вирішення.

 

 

Гороскоп на 25 листопада для Риб

любовний гороскоп для рибДень сприятливий для контактів і спілкування з партнером, активного відпочинку і розваг. Тому Краще перебувати у колі людей і обмінюватись енергією.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: гороскоп
25.11.2021 01:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь