Жорсткий локдаун та примусова вакцинація: чи варто Україні взяти приклад із Австрії

Зробити щеплення від коронавірусу, аби уникнути посилення карантину, українців закликав президент Зеленський.

Тим часом, в Австрії, де станом на 23 листопада повністю вакциновано понад 65% населення, — вирішили запровадити жорсткий локдаун. Для всіх.

Навіть для тих, хто щепився двома дозами!

Ба більше, із лютого 2022 вакцинацію від COVID-19 в Австрії планують зробити обов’язковою.

Чому австрійська влада йде на такі кроки саме зараз?

І, головне, чому варто було б повчитися Україні?

Нині у зв’язку з черговою хвилею коронавірусу — карантин посилюють у різних цивілізованих країнах: у Німеччині, Бельгії, Словаччині, Данії.

І навіть в Австрії, де епідситуацію тримають під контролем протягом всієї пандемії.

Жителька Відня Анастасія Іщенко розповідає:

“Минулого року локдаун теж почався у листопаді і закінчився лише влітку. Тоді й запровадили нові правила: якщо хочете відвідати ресторани, кафе, зоопарки, музеї — вам потрібно постійно робити тест. Це правило поширювалося і для туристів. Але варто зазначити, що тести тут абсолютно безкоштовні”.

Загальнонаціональний локдаун в Австрії передбачає заборону на роботу кафе, барів, ресторанів, готелів, торгових центрів, культурних та розважальних закладів — незалежно від частки вакцинованих працівників чи відвідувачів.

Уряд попросив австрійців за можливості працювати з дому, виходити ж можна хіба за нагальної потреби: тобто, за продуктами, ліками, товарами першої необхідності.

В’їзд дозволений лише з “поважних” причин, як то відвідування родичів, лікування, сімейні обставини, службові обов’язки.

Утім, і для цього на кордоні необхідно надати або сертифікат про повну вакцинацію, або довідку про одужання від COVID-19.

У противному випадку — доведеться відсидіти 10-ти денний карантин.

Утім, австрійська влада переглядатиме рішення щодо епідзаходів кожні 10 днів і діятиме залежно від ситуації.

Щодо кампанії з вакцинації від коронавірусу, на початку листопада Австрія — попри офіційну позицію ВООЗ —схвалила щеплення 3 дозою для всіх громадян старше 18 років щонайменше через 6 місяців після другого уколу.

Нині бустерну дозу отримали понад 13% австрійців. Третє щеплення теж буде обов’язковим.

Наприкінці жовтня, перед впровадженням карантину в Австрії рівень поширення коронавірусної інфекції вже перевищив показник цьогорічної весняної хвилі.

Більшу кількість інфікувань фіксували лише у листопаді 2020.

Тож, обмеження цілком виправдані, — зазначають фахівці.

Але якщо в Австрії повністю щеплені понад 65%, а рівень захворюваності та госпіталізації зростає, — невже вакцини не ефективні?

І навіщо взагалі обмеження в країні, де більшість населення вакциновано?

Так, в Австрії, станом на 23 листопада понад 9 тисяч нових інфікувань на COVID-19 за добу і всього 72 смерті від коронавірусу!

Це під час спалаху — раніше звітували про у середньому 30 смертей на добу.

В Україні ж 23 листопада — понад 12 тисяч нових інфікувань — зважайте на недосконалу діагностику коронавірусу — і аж 720 смертей.

І це вважається так званим покращенням, адже нещодавно фіксували понад 800 померлих щодня!

Якщо уряди не вживатимуть належних заходів.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Unspash

