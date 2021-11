Як правильно вибрати нижню білизну?

Певно, кожна дівчина хоча б раз у житті відчувала неперевершені емоції під час носіння гарної спідньої білизни, але через кілька годин, а то і хвилин, засмучувалася через її незручність. Отож, як правильно вибрати спідню білизну, щоби не розчаровувати себе та своє тіло?

Щоб відчувати себе не комфортно в спідній білизні, варто просто підібрати неправильний розмір.

Погодься, що не дуже зручно цілий день відчувати, як бюстгальтер тисне тобі в грудях, або, як трусики врізаються в боки.

Найголовніше правило — це не дивитися на розміри від виробника, оскільки дуже часто вони використовують хитрощі маркетингу, а саме пишуть на своїй продукції розміри менші, чим є насправді.

Ось кілька порад, щодо визначення свого розміру:

Купуючи нижню білизну, варто звернути увагу не тільки на розмір, а й на матеріал, з якого зшита продукція.

Звичайно, більшість брендів вже давно використовують безпечні та екологічні матеріали, але все одно потрібно знати, який матеріал підходить саме тобі.

Зрозуміло, що тобі варто відмовитися від синтетичних тканин. Ідеальні варіанти для нижньої білизни — це натуральні або змішані тканини, які дозволяють дихати шкірі.

Варто віддати перевагу бавовні, поліестеру, поліаміду та еластану.

Є велика кількість видів трусиків і бюстгальтерів, які так і хочеться придбати. Проте потрібно пам’ятати, що спідня білизна теж має свої «підводні камені».

Тому важливо врахувати фасон одягу, щоб білизна не псувала вашого загального луку.

Класичні — підійдуть під усі фасони одягу, окрім облягаючого.

Стрінги — слово, яке змушує дискутувати лікарів. Вони не рекомендують дуже часто одягати їх, а якщо можливо, то взагалі вилучити їх зі своїх уподобань.

Проте, вирішувати тобі. Раптом у тебе романтичний настрій та в планах досить цікава зустріч, тоді не варто відмовляти собі в бажанні одягнути саме їх.

Вони будуть досить вдалим вибором під щось обтягуюче.

Шортики — якщо маєш на меті одягнути міні-спідницю чи коротку сукню, тоді ти вже знаєш, що за трусики тобі обрати, щоб виглядати та відчувати себе на всі сто.

Безшовні — для любительок облягаючого одягу. Досить зручні та майже не помітні крізь одяг, натомість інші варіанти будуть дуже проступати через одяг, що навряд чи тобі сподобається.

Балконет — кращого варіанту для одягу з відкритими плечима і без рукавів не знайти, звичайно, за умови, якщо бретельки можна зняти.

Пуш-ап — дана модель ідеально підходить для суконь і блуз з глибоким вирізом.

Бралет — поєднується з одягом майже будь-якого фасону.

Безшовний — можеш з легкістю носити під одягом, що облягає.

Наразі існує безліч магазинів спідньої білизни, які надають тобі всі можливі фасони, тому досить складно визначитися, де саме придбати її.

Ми зібрали перелік українських брендів, які можуть стати твоїми улюбленими.

U-R-SO

Отже, тепер ти знаєш всі тонкощі у виборі нижньої білизни та більше не розчаруєш себе та своє тіло.

