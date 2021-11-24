Гороскоп на 24 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 24 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 24 листопада для Овна

На Овнів чекає погіршення самопочуття. Сьогодні краще не перевантажуватись і не займатися нічим серйозним – ймовірні сильні головні болі, нервові зриви.

Гороскоп на 24 листопада для Тельця

Фінансові проблеми відступлять і можливо надійде позиція про вигіднішу роботу. Сміливо беріться за неї, оскільки вона принесе непоганий прибуток.

Гороско п на 24 листопада для Близнюкі в

Сприятливий день для фінансових операцій. Зірки обіцяють прибуток. Зверніть сьогодні увагу на своє здоров’я — ймовірне загострення хронічних захворювань.

Горос коп на 24 листопада для Рака

А на Раків чекає фінансове розчарування. Ймовірно, що покупка була невдалою.

Гороскоп на 24 листопада для Лева

Сьогодні краще не занурюватись у міжособистісні конфлікти та постаратися уникнути скандалу. Гордовитість та самолюбство можуть довести справу до повного розриву стосунків.

Гороскоп н а 24 листопада для Діви

Заздалегідь сплануйте день, чергуючи роботу та відпочинок. Намагайся не звалювати на себе непосильні навантаження. Розподіли їх на весь тиждень.

Гороскоп на 24 листопада для Терезів

День початку змін. Якщо давнр планували власну справу – час ризикнути. У близьких людях знайдеш розуміння та підтримку.

Гороскоп на 24 листопада для Скорпіона

Якийсь час здаватиметься, що немає ні сил, ні бажання щось змінити. Але не треба згущувати фарби. Тільки любов і вроджена самопожертва зможуть врятувати становище в сім’ї.

Гороскоп на 24 листопада для Стрільця

На Стрільців чекає успіх у сфері професійної діяльності чи особистих стосунків.

Гороскоп на 24 листопада для Козерога

Козерогам час плідно працювати. адже тільки налолегливість та щирість віздатна відкрити будь-які двері.

Г ороскоп на 24 листопада для Водолія

Напружений день, що вимагає максимальної організованості та ретельного аналізу ситуації. Однак день швидко мине, й не помітиш.

Гороскоп н а 24 листопада для Риб

Імовірний зліт творчої думки та фантазії, приплив життєвих сил. Навіть із найскладніших ситуацій винахідливі Риби зможуть виплутатися з вигодою для себе.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад.

Фото: Unsplash

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