Гороскоп на 21 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 21 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Сьогодні краще не перевантажуватись і не займатися нічим серйозним – ймовірні сильні головні болі, нервові зриви. Намагайтеся не звалювати на себе непосильні навантаження і не ставити перед собою глобальних завдань. Розподіліть їх на весь тиждень.

Фінансові проблеми відступлять. Ймовірно надходження коштів. Начальство вами досить. Можлива навіть пропозиція про вигіднішу роботу. Сміливо беріться за неї, оскільки вона принесе непоганий прибуток. Цього дня на вас чекають ділові та особисті побачення.

Сприятливий день для фінансових операцій. Зірки обіцяють прибуток. Ваш оптимізм та ентузіазм захоплять людей поруч, змусять їх піти на співпрацю. Зверніть сьогодні увагу на своє здоров’я — ймовірне загострення хронічних захворювань.

Не виключено покращення фінансового стану. Навколишні вами задоволені. Можлива навіть пропозиція про вигідну роботу. Беріться за неї з особливим завзяттям, тому що вона принесе непоганий дохід.

Легковажні дії партнера можуть стати причиною сварки. Сьогодні краще не занурюватись у міжособистісні конфлікти та постаратися уникнути скандалу. Уражена гордість та самолюбство можуть довести справу до повного розриву стосунків.

Сьогодні можливі сильні головні болі, нервові зриви на ґрунті перевтоми. Тому заздалегідь сплануйте день, чергуючи роботу та відпочинок. Намагайтеся не звалювати на себе непосильні навантаження. Розподіліть їх на весь тиждень.

День початку змін. Можливі пропозиції щодо зміни роботи чи діяльності. Успішна комерційна діяльність та ризиковані заходи. Ви можете досягти успіхів в індивідуальній творчості. У близьких людях ви знайдете розуміння та підтримку.

Якщо ви не впораєтеся з особистими проблемами, що виникли протягом цього тижня, то велика ймовірність великих сварок чи розриву. Вам на якийсь час здасться, що у вас немає ні сил, ні бажання щось змінити. Але не треба згущувати фарби. Тільки любов і вроджена самопожертва зможуть врятувати ваше становище в сім’ї.

Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні, що забезпечить успіх у сфері професійної діяльності чи особистих стосунків. Моральна чистота, відповідність вчинків думкам і почуттям будуть оцінені особами протилежної статі або керівництвом.

Настає період, сприятливий для активності у сфері професійної діяльності, внаслідок чого багато Козерогів зможуть поправити своє матеріальне становище або піднятися службовими сходами. Широта поглядів, чесність та прямота, відповідальність та цілеспрямованість сприятимуть зміцненню вашого впливу та авторитету на роботі.

Напружений день, що вимагає максимальної організованості та ретельного аналізу ситуації. Не виключені проблеми у сім’ї чи з найближчими родичами. Однак знайте, що причиною всіх конфліктів є ваш власний характер, надмірна незалежність та усунення від домашніх проблем.

День відзначений концентрацією сил, активізацією боротьби за переконання. Імовірний зліт творчої думки та фантазії, приплив життєвих сил. Навіть із найскладніших ситуацій винахідливі Риби зможуть виплутатися з вигодою для себе. Особливо сприятливою буде друга половина дня. У цей період можлива реалізація найпотаємніших бажань.

Фото: Unsplash

