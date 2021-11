Для тих, хто сумує за Відчайдушними домогосподарками: 5 серіалів, які сподобаються жінкам

Сучасні тендеції показують, що тепер жінка — це особистість та самодостатня людина.

Таке сприйняття докочується й до кінематографу.

Все більше з’являється книг, фільмів та серіалів про сильних жінок.

Ранок у Великому Місті спеціально підготував добірку з серіалів, які розповідають, що героїні можуть бути не лише розумними й впевненими собі, а й цілком щасливими у житті, яке вони свідомо обрали.

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 8,3

Серіал розповідає про життя яскравих жінок, які зберігають скелети в шафі.

Режисер під час знамільного процесу надихався суперпопулярним серіалом “Відчайдушні домогосподарки”.

Сюжет:

Події розгортаються в 1949 році. Тоді жінки мали певні ролі, в які не вписувались такі терміни як рівність, самодостатність, волелюбство.

Однак все-ж знайшлись ті,хто кинув виклик суспільству.

Серіал показує зворотній бік красивого життя і ціну, яку платять жінки, щоб догодити цьому самому суспільству.

Рік випуску: 2013-2019

Рейтинг IMDb: 8,0

В основі сюжету – реальні події, описані в автобіографічній книзі Пайпер Керман.

Різні жінки – проблеми одні.

Сюжет:

Образів сильних жінок у цьому шоу безліч.

Усі – дуже яскраві.

Головна героїня вимушена пристосувуватися до життя у тюрмі, намагаючись залишитися тією ж людиною, якою була до арешту.

Чи вдасться це їй, дізнаєшся після перегляду.

Рік випуску: 2016-…

Рейтинг IMDb: 8,6

Найобговорюваніший сучасний серіал.

Серіал отримав «Золотий глобус» як кращий драматичний серіал.

Сюжет:

Серіал розповідає глядачам про життя королеви Єлизавети II та історію Великої Британії за час її правління.

Драма про політичні та любовні інтриги у королівській родині.

Перепитії та події, що впивали на життя країни.

Рік випуску: 2019-…

Рейтинг IMDb: 7,5

Сераіл про дорослішання двох сестер, які стикаються з першими проблемами в кар’єрі та любові.

Сюжет:

Серіал підіймає важливі соціальні питання рівності, гендеру, соціальної забезпеченості, права жінок.

Історія двох дівчат переплітається такими лініями, що вони часто стоять перед складними виборами.

Серіал точно сподобається тим, хто має бажання змінювати застарілі стереотипи в суспільстві та прагне врівноважити баланс між чоловіками та жінками.

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 8,1

Сценаристи гарно попрацювали над образом головної героїні. Щойно актриса Віола Девіс входить в роль — від екрану не відірвати погляд.

Сюжетні лінії також сповнені напруженості, драматизму і навіть трохи романтики.

Сюжет:

Відома адвокат з кримінального захистку Анналіз Кітінг береться за групу студентів-юристів.

Усі вони втягуються в історію про вбивство, яке загрожує розірвати їхні життя.

