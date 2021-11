Гороскоп на 20 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 20 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Енергетично сильний день. Слід бути обережним та уважним при виконанні будь-якої справи. Не варто робити великі покупки, давати обіцянки.

Успіх у любовних справах не покине вас і цього дня. Однак слід утриматися від легковажності та порожніх обіцянок. Це може стати приводом до неприємностей.

Імовірні домашні клопоти. Якийсь час доведеться розбиратися зі справами, що накопичилися. Це навіть на краще, бо сьогодні будь-які вилазки загрожують сильними застудними захворюваннями.

Можлива грошова криза — раптові та непередбачені витрати позначаться на сімейному бюджеті. Намагайтеся не заглиблюватися в думки і не займайтеся самоаналізом, тому що від цього нічого не зміниться.

Вдалий період для зміни сфери діяльності, творчості та сімейних стосунків. Посилюється життєвий потенціал, інтуїція, дар передбачення, особиста чарівність, що позитивно позначиться на справах і стосунках з людьми. Однак сьогодні ще рано приймати кардинальні рішення або йти на ризиковані операції: ситуація може змінитися будь-якої миті.

Настає період, сприятливий для поїздок, відряджень та зустрічей, внаслідок чого Діви зможуть поправити своє матеріальне становище. Значно зросте особиста чарівність та сексуальний потенціал. Подаруйте коханим людям всю доброту та ніжність, на яку ви здатні.

Мало хто уявляє масштаби вашої глибини — ви занадто потайливі і невловимі. Поділіться своїми проблемами із близькою людиною.

Сприятливий день відзначений зростанням життєвих сил. Сьогодні ви можете впоратися з усіма справами, за які б не взялися. Ваша винахідливість і здатність дивитися небезпеки у вічі допоможе вибратися з найскладніших ситуацій.

Імовірний домашній клопіт забере значну частину вашого часу. Це навіть на краще, бо сьогодні будь-які вилазки загрожують сильними застудними захворюваннями. В особистих стосунках небажання поступитися своїми принципами, свободою та індивідуальністю призведе до розбіжностей із партнером. Імовірні проблеми зі здоров’ям. Відвертість та правдивість Стрільця завжди виходять боком йому самому.

Швидше за все, цей день не принесе прогресу у справах чи гармонії в особистому житті. Можливі різкі зміни настрою, дратівливість. У стосунках з людьми навколо постарайтеся за своїм звичаєм уникати конфлікту, переключаючись на інші справи та проблеми.

Тяжкий і небезпечний день, відзначений невпевненістю у власних силах, розщепленням свідомості, обманами, отруєннями. Негативні тенденції дня можна знизити лише духовним та моральним очищенням. Обмежте спілкування та не приймайте серйозних рішень.

День присвячений роботі над собою, духовному зростанню та оновленню. Нічого значного не робіть. Відмовтеся від домашньої роботи у першій половині дня. Присвятіть день самопоглибленню, самоосвіті, перегляду всієї системи цінностей. Корисні прогулянки на самоті, невеликі подорожі. Виявіть стриманість і розважливість. Все своє кохання та повагу направте на сім’ю та дітей.

