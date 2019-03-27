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ICTV / Ранок / Що чекає на Україну, якщо друкувати забагато грошей? / 27.03.2019 11:57

Що чекає на Україну, якщо друкувати забагато грошей?

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Що буде, якщо почати друкувати гроші, не підкріплені товарами та послугами? Чимало людей в Україні на своєму власному гіркому досвіді знають – гіперінфляція, ріст цін та бідність.

Але чи завжди друк додаткових грошей призводить до катастрофи економіки? Та що буде, якщо «увімкнути друкарський верстат» в Україні?

Кількість національної готівкової та безготівкової валюти має відповідати сумі товарів та послуг, які продукує і якими володіє країна. Випуск грошей зазвичай відбувається, коли потрібно замінити старі купюри на нові. Або коли економіка росте, і цей ріст необхідно підкріпити новою порцією готівки.

Випуск великої маси готівки, не підкріпленої реальними цінностями, може призвести до гіперінфляції з усіма трагічними для країни наслідками. Проте, так відбувається далеко не завжди. Щоб друк грошей призвів до гіперінфляції, потрібно, щоб співпало кілька факторів.

По-перше, має бути дуже великий дефіцит бюджету – десь на рівні 40% та більше.

По-друге, має бути дефіцит товарів, щоб поява додаткової готівки спричинила ще більший дефіцит і обвал цін. В Україні на початку 90-х всі ці фактори зійшлися. Як казав тодішній президент Леонід Кравчук: «Маємо те, що маємо».

Ситуація в розвинутих країнах

Але для країн зі стабільною економікою випуск надлишкової готівки може навіть піти на користь. Додаткові кошти стимулюватимуть купівельну активність людей, а за відсутності дефіциту, це призведе до додаткових прибутків виробників, розширення виробництва, створення нових робочих місць і, як наслідок, ще більшої купівельної активності.

Тобто, випуск готівки хоч і призведе до невеликої інфляції, проте економічні вигоди будуть набагато більші. До таких прийомів періодично вдаються США, Німеччина, Великобританія. Японія та інші країни-гіганти.

Що буде, якщо увімкнути «друкарський верстат» в Україні?

Якщо робити це безконтрольно, то нічого хорошого, звісно, не буде. Проте, є один сценарій, за якого випуск додаткових грошей може зіграти роль локомотива для економіки. Він полягає ось у чому: додаткові гроші необхідно пустити на розвиток малого та середнього бізнесу. Одна з головних умов – прибуток з кожної вкладеної гривні має бути максимальним. Таку вигоду може забезпечити перш за все створення новітніх конкурентоспроможних технологій.

Ще одна умова – результат має бути доволі швидким, щоб вливання додаткових грошей не встигло спричинити великої інфляції.

Але головне, щоб жодна купюра, що вийде з монетного двору, не була вкрадена. Інакше все марно – країна звалиться в прірву гіперінфляції. Тоді ніякі фахівці та розрахунки нам не допоможуть.

Шеф-редактор «Ранку у Великому Місті» Костянтин Ігнатчук

Також дивіться Обвал національної валюти – це не вирок для країни, – Ігнатчук

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Теги: інфляція, гроші, Костянтин Ігнатчук, ото таке
27.03.2019 11:57
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