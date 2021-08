Що їсти, щоб набрати вагу: підбірка корисних продуктів

Які продукти допоможуть набрати вагу? Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисну добірку.

Поки одні мріють підібрати ідеальну дієту для схуднення, інші шукають способів набрати кілька кілограмів.

Так, ти прочитав/ла все правильно. Нестача ваги – серйозна проблема, яка несе за собою дуже неприємні наслідки.

Наприклад, зниження імунітету, що є вкрай небезпечним в часи пандемії коронавірусу, або ж підвищення ризику ранньої менопаузи у жінок.

Тож, з турботою про тебе ми підібрали ТОП-5 корисних продуктів, які допоможуть поправитись.

Як виявляється, усім нам відоме з дитинства молоко є одним із найпоширеніших продуктів для набору ваги.

Бодібілдери знають секрети цього продукту й часто користуються його чудодійними властивостями. Адже після тренування молоко допомагає нарощувати м’язи більш ефективно.

Якщо ж ти набираєш вагу без фізичних навантажень, то просто додай до свого раціону 2-3 склянки молока, і бажаний результат не змусить себе довго чекати.

Без нього не обходиться жоден раціон правильного харчування. І все це через його потужну користь та поживність.

Додавай його у салати, робіть авокадо-тости, а можеш навіть приготувати десерт із цим фруктом.

Так, все правильно – авокадо чудово смакуватиме в брауні або стане прекрасною основою для домашнього морозива.

Як і авокадо, горіхи є чудовим запасом природних жирів, тому ідеально підходять усім, хто хоче набрати вагу.

Їх можна використовувати як смачний перекус або додавати до салатів та інших страв.

Також не варто залишати поза увагою величезний вибір горіхових паст, які додадуть смаку ранковій каші, сендвічу або будь-якій іншій закусці.

Із раннього дитинства ми постійно чуємо про те, як корисно їсти кашу. Батьки, дієтологи й тренери повторюють про її поживність та дієтичність.

А ще, як виявляється, злакові продукти обов’язково повинні бути включені у ваш раціон, якщо ти намагаєшся набрати вагу.

Найкраще для набору ваги застосовувати крупу рису, пшона, гороху.

Якщо перелічені злаки не входять у список твоїх улюблених, не поспішай розчаровуватись. Є чимало способів приготувати будь-яку кашу смачно.

Головне пам’ятати, що без цього продукту правильно набрати вагу майже неможливо.

А ти знаєш, що лосося визнали одним із найбільш здорових продуктів у світі? Тож, якщо ти хочеш правильно набирати вагу, без нього нікуди.

Жирна риба, до якої також відноситься тунець, допомагає у зміцненні м’язів і приносить користь усьому організму.

Тож не шкодуй для себе таких корисних смаколиків. Готуй їх із овочами чи рисом для повноцінного прийому їжі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості суперфудів.

Фото: Unsplash

