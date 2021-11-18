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ICTV Ранок 18.11.2021 01:00
18.11.2021 01:00
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Гороскоп на 18 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 18 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 18 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 18 листопада для Овна

любовний гороскоп для овнівНа Овна сьогодні чекають запаморочливі романтичні пригоди! Однак не варто одразу кидатись у почуття з головою. Адже нові знайомства можуть зруйнувати усталені стосунки.

 

Гороскоп на 18 листопада для Тельця

любовний гороскоп для тельцівСьогодні зірки пророкують Тельцю кропітку, але дуже плідну працю. Постарайся докласти максимум зусиль, і незабаром побачиш результат своїх старань.

 

 

Гороскоп на 18 листопада для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківСьогодні зірки прихильні до Близнюків. У тебе буде нагода поговорити з керівництвом про підвищення. Є хороші шанси просунутись вгору кар’єними сходами.

 

Гороскоп на 18 листопада для Рака

любовний гороскоп для раківВдалий час для активної діяльності у творчій та професійний сферах. Розташування зірок 18 листопала буде сприятливим для Раків, тож вагомі результати твоєї роботи вже не за горами.

 

Гороскоп на 18 листопада для Лева

любовний гороскоп для левівЗірки прогнозують представникам знаку Лева покращення фінансового стану. Але необрежні дії можуть принести фіаско, тож намагайся не рубити з плеча й добре обдумуй свої кроки.

 

Гороскоп на 18 листопада для Діви

любовний гороскоп для діви Чудовий день! Дівам краще провести його в приємній компанії друзів та другої половинки.

 

 

 

Також по темі: Календар риболова на листопад 2021 – коли найкраще клюватиме Місячний календар на листопад 2021 – сприятливі та несприятливі дати Календар стрижок на листопад 2021: сприятливі та несприятливі дні

Гороскоп на 18 листопада для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Сприятливий день для Терезів. Сьогодні можна йти на обдуманий ризик, адже шанс схопити удачу на хвіст у цей день доволі високий. Дій впевнено!

 

Гороскоп на 18 листопада для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівНа Скорпіонів 18 листопада чекають приємні сюрпризи на роботі, так і на особистому фронті. Варто лише трішки докласти зусиль. Але ми впевнені, що в тебе усе вийде якнайкраще.

 

 

Гороскоп на 18 листопада для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Час навести лад у справах. У вирішенні важливих питань астрологи радять Стрільцям покладатися на власну інтуїцію.

 

 

Гороскоп на 18 листопада для Козерога

любовний гороскоп для козерогівЯкщо є можливість, Козерогам краще залишитись вдома і провести день у тиші та спокої. Якщо ж є необхідність вирушити в офіс чи на зустріч, то намагайся уникати конфліктів.

 

Гороскоп на 18 листопада для Водолія

любовний гороскоп для водоліївНесправедливість навколо може викликати у тебе гнівний протест.  Втім намагайся не сприймати ситуацію так близько до серця. Усе минеться.

 

Гороскоп на 18 листопада для Риб

любовний гороскоп для рибЗірки радять Рибам завантажити себе роботою, аби не було часу на поганий настрій. І пам’ятай: біла смуга вже незабаром!

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад.

Фото: Unsplash

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Теги: гороскоп
18.11.2021 01:00



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