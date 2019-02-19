PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
УКР
УКР
Вхід Реєстрація
ICTV / Ранок / Як повернути гроші за товар з Інтернет-магазину? / 19.02.2019 12:24

Як повернути гроші за товар з Інтернет-магазину?

0 - 0

Ми зробили контрольну закупку в 12 інтернет-магазинах. Жодна з одиниці техніки, яку ми отримали, не мала ані офіційної гарантії, ані належних документів. Отож, ми спробували повернути цю підозрілу техніку до магазинів. Дивіться, чим це закінчилося. І чи працює закон про захист прав споживачів на справі?

Магазинний товар виявився контрабандним. Однак продавці роблять вигляд, наче не розуміють в чому справа. А у нас є докази: по-перше, за даними митної бази, офіційно товар в Україну не завозили. По-друге, на нього немає сертифікату. Тож на безкоштовний гарантійний ремонт можна і не розраховувати.

Якщо у вас виникла така ж ситуація, не полінуйтеся і зверніться до офіційного представництва бренду. Там вам підкажуть, чи завозили ваш товар через митницю.

А ви знали, що…?

Якщо ви придбали, наприклад, телевізор в зимовий період, то його не можна вмикати ще 3 години після того, як принесли додому. Надже в ньому конденсується волога, особливо – на металевій поверхні.

Отож, ми взялися перевіряти наш телевізор і виявляється, що він не працює. Точніше, працює, тільки сигналу нема, бо немає прошивки. Тож потрібно перевіряти! І найцікавіше те, що самі продавці не знають, де можна прошити його.

Запам’ятайте! Продавці завжди мають знати правила повернення або обміну товару. Впевнена поведінка без зайвих емоцій і посилання на норми закону гарантують вам повернення грошей!

Коли купуєте техніку, вам повинні видати саме фіскальний чек, а не товарний. Адже він дає вам право звернутися до офіційного сервісу. Перевіряйте чи техніка легальна, чи є маркування про проходження процедури. Якщо немає, то це все підстави, щоб підтвердити оману, у яку вас ввели.

Добре, якщо у магазині вам повертають гроші. А якщо ні, що робити далі?

  • Пишемо заяву в Держпродспоживслужбу, яка має вийти на перевірку.
  • Звертаємось до Державної фіскальної служби, бо невидача фіскального чека – це 100% порушення фінансової дисципліни. Це уникнення оподаткування.

Отже, повернути товар належної якості у магазин або обміняти його на інший аналогічний – можна, якщо дотримані наступні умови:

  1. його немає в переліку тих товарів, які не підлягають обміну та поверненню;
  2. він не використовувався і зберігся у тому вигляді, в якому його придбали;
  3. минуло не більше 14 днів з моменту придбання товару.

Якщо умови не порушені, можна сміливо йти в магазин і наполягати на поверненні грошей.

Також дивіться: Обережно, контрабанда: як перевірити товар з Інтернет-магазину? 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: інтернет-магазини, Марина Лишак, Споживач
19.02.2019 12:24
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати