Як повернути гроші за товар з Інтернет-магазину?

Ми зробили контрольну закупку в 12 інтернет-магазинах. Жодна з одиниці техніки, яку ми отримали, не мала ані офіційної гарантії, ані належних документів. Отож, ми спробували повернути цю підозрілу техніку до магазинів. Дивіться, чим це закінчилося. І чи працює закон про захист прав споживачів на справі?

Магазинний товар виявився контрабандним. Однак продавці роблять вигляд, наче не розуміють в чому справа. А у нас є докази: по-перше, за даними митної бази, офіційно товар в Україну не завозили. По-друге, на нього немає сертифікату. Тож на безкоштовний гарантійний ремонт можна і не розраховувати.

Якщо у вас виникла така ж ситуація, не полінуйтеся і зверніться до офіційного представництва бренду. Там вам підкажуть, чи завозили ваш товар через митницю.

А ви знали, що…?

Якщо ви придбали, наприклад, телевізор в зимовий період, то його не можна вмикати ще 3 години після того, як принесли додому. Надже в ньому конденсується волога, особливо – на металевій поверхні.

Отож, ми взялися перевіряти наш телевізор і виявляється, що він не працює. Точніше, працює, тільки сигналу нема, бо немає прошивки. Тож потрібно перевіряти! І найцікавіше те, що самі продавці не знають, де можна прошити його.

Запам’ятайте! Продавці завжди мають знати правила повернення або обміну товару. Впевнена поведінка без зайвих емоцій і посилання на норми закону гарантують вам повернення грошей!

Коли купуєте техніку, вам повинні видати саме фіскальний чек, а не товарний. Адже він дає вам право звернутися до офіційного сервісу. Перевіряйте чи техніка легальна, чи є маркування про проходження процедури. Якщо немає, то це все підстави, щоб підтвердити оману, у яку вас ввели.

Добре, якщо у магазині вам повертають гроші. А якщо ні, що робити далі?

Пишемо заяву в Держпродспоживслужбу, яка має вийти на перевірку.

Звертаємось до Державної фіскальної служби, бо невидача фіскального чека – це 100% порушення фінансової дисципліни. Це уникнення оподаткування.

Отже, повернути товар належної якості у магазин або обміняти його на інший аналогічний – можна, якщо дотримані наступні умови:

його немає в переліку тих товарів, які не підлягають обміну та поверненню; він не використовувався і зберігся у тому вигляді, в якому його придбали; минуло не більше 14 днів з моменту придбання товару.

Якщо умови не порушені, можна сміливо йти в магазин і наполягати на поверненні грошей.

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