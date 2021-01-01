ТОП-5 настільних ігор для веселої вечірки

Кращі настільні ігри.

Зимові свята — ідеальний час для лампових тусовок у тісному колі рідних і друзів.

А що може зробити твою вечірку запальною та незабутньою?

Правильно — настільні ігри!

Це один з найкращих вигадок людства в індустрії розваг.

Настолки не лише забезпечуть нам веселий вечір без гаджетів і допомагають відволіктися від буденних турбтот, а ще й приносять неабияку користь мозковій діяльності, асоціативному мисленню та розвитку логіки.

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе круту добірку.

Топ-5 настільних ігор

Кодові імена

Перекладена на українську мову, весвітньовідома “Codenames” не просто так займає перше місце в нашому топі.

Ця суперпопулярна гра вважається найкращою компанійський грою у світі! А це тобі не абиякий титул.

“Кодові імена” побудована на дедукції та асоціативному методі, тож буде не просто весело та цікаво, а й корисно!

За сюжетом у місто прибуває дві команди шпигунів.

Координатори-капітани знають місцезнаходження всіх дружніх агентів і шляхом підказок намагаються допомогти членам своєї команди їх відшукати.

Само собою, в місті є агенти протиборчої сторони, нейтральні мирні жителі і один вбивця, зустріч з яким призводить до миттєвої поразки.

Завдання команд — якомога швидше знайти всіх агентів свого кольору. Але хто ж переможе?

Діксіт

Неймовірно красива і незвичайна гра в асоціації Діксіт або її аналог Імаджинаріум теж підкорить твоє серце.

Вона ламає звичні стереотипи, розвиває уяву та інтуїцію і допопомагає взнати своїх компаньйонів краще.

Хто вони? Як мислять? І що приховують у своїх фантазіях?

Перед тобою картки з чудернацькими малюнками.

Після того, як намилуєшся, маєш розповісти друзям те, що там бачиш.

Але не завжди розповідь складається зі слів —можна передати свої думки одним єдиним словом або навіть звуком!

Не всякий зможе розгадати із чим там у тебе асоціється, для прикладу, божевілля.

Проте хіба цікаво грати в те, що дуже просто?

Градус

Розбавимо наш класичний список чимось пікантним.

“Градус” — це надто весела гра для гучної компанії від вітчизняного виробника.

Принісши її із собою, ти запалиш вечірку, влаштуєш вибуховий відпочинок і навіть додаси нотки еротики.

У комплекті шість типів завдань:

Базова колода – підійде для посиденьок із колегами чи рідними;

Алкотреш – завдання для веселої алкопаті з друзями;

Рухай тілом – тут ти добряче розімнешся;

Жестяк – буде, ну, дуже шалено!

Пікантна колода – додасть вечірці легкі нотки чуттєвості та еротики;

Мозг ON – для тих, хто ще може думати.

Словом – тут є усе, що захочеш. А головне – багато хорошого настрою!

Манчкін

Ви з друязми передивилися усі сезони Володарів перстнів, а ваші очі вже втомилися від фантастичних відео-ігор?

Тоді ця культова розвага — точно ваша зупинка!

Кому ж цікаво слухати міфи про орків та лиш уявляти життя народу ельфів, коли можна досвідчити це самостійно?

Сама гра пропонує тобі відправитися на пошуки пригод у підземелля з товаришами.

Ви будете зустрічати монстрів, знаходити скарби, прокачуватися і ставати сильнішими.

Все, як у популярних комп’ютерних іграх — тільки наживо.

А хто швидше зможе дістатися до заповітного 10-го рівня, той і Манчкін!

Класична монополія

І на кінець, перейдемо до класики усіх класик — до вічної монополії.

Ти з головою поринеш у віртуальний світ економіки, грошей і нерухомості.

Зможеш самостійно будувати власну стратегію та відчути себе справжнісіньким мільйонером.

Гравці будуть кидати гральні кубики і по черзі рухатись до успіху.

Хтось стане власником готелів та ресторанів, інші — аеропортів та вокзалів.

На шляху буде безліч пригод, включно із призами та штрафами.

Але хто ж збанкрутіє першим, і кому вдасться побудувати власну монополію?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі романтичні комедії.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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