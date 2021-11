Краш, хайп, крінж і не тільки: словничок для розуміння дітей і онуків

Якщо колись люди “втюрювались” і “висіли”, то зараз “вкрашуються” і “чілять”. А те, що раніше називали “відстійним”, сьогодні звучить, як “зашквар”.

Кожне покоління вигадує якісь свої словечки, розсипаючи ними на право й на ліво.

І наші юні зумери не виняток.

Якщо тобі вже набридло без кінця просити дитину перейти на “людську мову”, спробуй її зрозуміти.

Ранок у Великому Місті у цьому доможе.

Сучасні підлітки почали використовувати це словечко як синонім до усім відомого вираза “іспанський сором”.

Проте зараз воно набуло ще кількох значень.

“Крінжово” почуватися можна тепер і за свої вчинки, а “повний крінж” стане чудовою характеристикою якогось неякісного фільму чи продукту.

Ну, це слово ти точно чув(-ла) не лише від власної дитини.

Його часто використовують на адресу людини або бренду, популярність якого намагаються роздути штучними способами.

Але хайпують не лише Моргенштерн та Інстасамка, а й усі інші, хто підіймає будь-який інформаційний галас.

Що ж це ми лише про сором та про піар. Як там у справах сердечних?

“Крашем” зумери називають людину, у яку закохані (найчастіше таємно і безнадійно).

Це не обов’язково однокласник твоєї донечки, а й голлівудський актор, фото якого висить над її ліжком.

У широкому побуті вигук “ауф” став аналогом звичних нам “ого”, “вау”, “круто”, “клас”.

Проте не завжди все так однозначно.

Іноді “ауф” асоціюють із так званими “офниками”, що на мові дорослих звучать як “гопники”.

Тому не поспішай пантеличити дитину такими вигуками.

Ще один термін, пов’заний із романтикою.

У перекладі на нашу мову це означає уявляти собі, що якісь вигадані персонажі або реальні люди перебувають у відносинах, хоча насправді цього ніколи не було і немає.

Вайб — те ж саме, що атмосфера, енергетика чи настрій.

Це новомодне слово використовують, наприклад, коли говорять про враження від спілкування з іншими людьми.

Вивчивши нові словечка, будеш із підлітком не “в одній тарілці”, а “на одному вайбі”.

