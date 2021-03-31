Незамінний цинк: навіщо він потрібен організму і де міститься

Цинк: чому важливий для організму та в яких продуктах міститься.

Другий, після заліза, найпоширеніший за вмістом мінерал нашого тіла.

З турботою про тебе та твоїх рідних, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти детальніше про користь цинку та як уникнути його дефіциту.

Користь цинку для організму

Варто наголосити, що достатній вміст цинку в раціоні — необхідна умова здоров’я та хорошого самопочуття.

Тому його роль і справді важко переоцінити. Він:

бере участь у продукуванні гормонів — інсуліну, тестостерону і соматостатину;

запобігає розвитку запальних захворювань простати;

бере участь у формуванні кісткової тканини, допомагає зберегти нормальне функціонування опорно-рухового апарату, перешкоджає розвитку ревматизму і артриту;

відповідає за нормальне формування, розвиток і функціонування статевої та імунної систем;

Покращує якість сну, сприяє очищенню шкіри та зміцненню волосся;

Відіграє важливу роль у здоров’ї мікрофлори кишківника.

Нестача цинку може зменшити відчуття смаку та запаху, стати причиною розшарування нігтів, появи на них білих плям.

Захворювання простати, безпліддя, підвищений холестерин, схильність до інфекцій та анемій теж можуть бути свідченням дефіциту.

Прислухайся до таких сигналів SOS і починай надолужувати втрачене.

Продукти, багаті на цинк

Цинк не накопичується в організмі, а тому його необхідно регулярно отримувати разом з їжею.

Великою мірою цей мікроелемент міститься у:

Пшеничних висівках;

кедрових горішках;

насінні соняшника;

вівсі;

сухому молоці;

квасолі;

арахісі;

жовтках курячого яйця;

нуті;

мигдалі.

Але слід врахувати, що при значному дефіциті одних лиш продуктів харчування буде не достатньо.

Необхідно прокунсультуватися з лікарем і за потреби поновлювати необхідний запас цинку за допомогою спеціальних добавок та препаратів.

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