Хто ти з українських виконавців — тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, аби дізнатись — хто ти з українських виконавців.

Ох, ця естрада. Вона просто створена для харизматичних та яскравих особистостей.

Якщо теж відчуваєш себе артистом по вихідних, маєш тягу до караоке і любиш запалювати танцпол, тоді, можливо, час поповнити вітчизняний шоу-бізнес?

Але спершу треба визначити свої сильні сильні сторони і зрозуміти, у яку сферу податися.

Проходь жартівливий тест і біжи підкорювати українську сцену!

Нагадаємо, раніше ми публікували тест із визначення ідеального місця для відпочинку.

Фото: kamenskux, monatik_official, pavlo_zibrov

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.