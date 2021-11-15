Хто ти з українських виконавців — тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, аби дізнатись — хто ти з українських виконавців.
Ох, ця естрада. Вона просто створена для харизматичних та яскравих особистостей.
Якщо теж відчуваєш себе артистом по вихідних, маєш тягу до караоке і любиш запалювати танцпол, тоді, можливо, час поповнити вітчизняний шоу-бізнес?Також по темі: Монатік показав дітей на честь свого дня народження. Чутливий кліп співака Що поробляють закордонні та українські зірки у TikTok? Приховані таланти? Каменських "набила" Потапу тату
Але спершу треба визначити свої сильні сильні сторони і зрозуміти, у яку сферу податися.
Проходь жартівливий тест і біжи підкорювати українську сцену!
Нагадаємо, раніше ми публікували тест із визначення ідеального місця для відпочинку.
Фото: kamenskux, monatik_official, pavlo_zibrov