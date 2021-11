Участь Україні в зимовій Олімпіаді під загрозою? Чим обернеться для нас скандал із допінг-пробами

Україна вляпалась у допінговий скандал.

Всесвітня антидопінгова агенція — WADA підозрює, що Україна багато років порушувала правила тестування спортсменів на заборонені речовини.

За словами спортивного оглядача Валентина Щербачова, такі перевірки пройшли по багатьох країнах і у подібному звинуватили не лише нашу державу.

То в чому, власне, справа і чим обернеться для нас допінговий скандал?

Давайте розбиратись.

Розслідування ВАДА, відоме як “Операція Геркулес”, розпочали ще у 2019 році.

Організація з’ясувала, що починаючи з 2012 року, відбір зразків у спортсменів робили із порушенням, а значить увесь сенс непередбачуваного тестування — втрачено.

Глава розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства Гюнтер Янгер повідомив:

“Операція “Геркулес” змогла виявити підтверджені докази, що національний антидопінговий центр України практикував телефонувати спортсменам або їх тренерам, за день до тестування. Антидопінговий центр України часто використовував цю практику перед важливими міжнародними подіями”.

За словами експертів, Україна грубо порушувала антидопінговий кодекс, оскільки тестування спортсменів на заборонені речовини має відбуватися без попередження.

Валентин Щербачов переконаний — саме незалежність таких органів і лабораторій, як WADA, і призвела до такого безконтрольного та зручного для деяких “спритних ділків” варіанту.

Після публікації розслідування WADA, глава українського антидопінгового агентства Іван Курліщук та його заступник подали у відставку.

У своєму Facebook він писав:

“Це може призвести до відсторонення українських спортсменів від міжнародних змагань. Відставка керівництва НАДЦ навряд чи погасить цей скандал”.

Колишній президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул на своїй сторінці у Facebook пише, що наслідки для українського спорту можуть бути катастрофічними.

“Можна прогнозувати визнання Національного антидопінгового центру таким, що не відповідає Кодексу WADA. І, як наслідок, очікувати відсторонення українських спортсменів від міжнародних змагань”.

До зимової Олімпіади у Пекіні залишилось менше 100 днів.

Чи можуть наших спортсменів позбавити можливості боротися за медалі?

Враховуючи міжнародні допінгові скандали останніх років, не слід виключати навіть найжорсткіших санкцій, включно із забороною виступати під національним прапором.

І тоді українські спортсмени будуть безликими і неопізнаними, як, наприклад, росіяни.

З іншого боку, у нашому випадку, звинувачення стосуються напряму Національного антидопінгового центру , а не самої держави, як це було із Росією.

Тож, на думку експертів, можна сподіватися на більш м’яке покарання.

То яких саме негативних наслідків варто чекати Україні?

І невже схему, яка працювала аж 9 років ніхто не помічав?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Росія намагається посварити Україну із сусідами

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.