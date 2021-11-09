Відверті діалоги про секс. Проект STORIES фонду Олени Пінчук номінували на премію ELLE STYLE AWARDS

Проект фонду Олени Пінчук «STORIES» – номінований на премію ELLE STYLE AWARDS.
Це перший великий YouTube-проект фонду, головна мета якого – навчити людей говорити на складні теми і актуалізувати тему сексуальної освіти.
Ведуча проекту – директорка фонду Ольга Руднєва.
Завдання кожного випуску – проговорити тему безпечного сексу, безпечних відносин, зовнішній тиск на підлітків, навчити дорослих людей говорити про секс з дітьми і в парах.
Зіркові герої та інфлюенсери відповідають на питання, розповідаючи історії з особистого життя.
Під час інтерв’ю піднімаються теми першого сексу, першої покупки презервативів, першої розмови про секс, своїх кордонів і прийняття себе і свого тіла.
У проекті вже взяли участь: Маша Єфросиніна, Гарік Корогодський, Яніна Соколова, Сабіна Мусіна, Леонід Мартинчик, Таня Брик, Даня Вегас, Ірена Карпа, alyona alyona, Альона Гудкова, Ася СейТакож по темі: Маша Єфросиніна розповіла про свій перший секс Alyona Alyona відверто про секс, підліткову вагітність та контрацепцію Відверто і без краплі сорому: топ-модель Тетяна Брик показала, як треба говорити про секс
Усі відео проекту STORIES можна подивитися за посиланням.
Проголосувати і підтримати проект STORIES можна тут.
Фото: rudnieva_olga