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ICTV Ранок 09.11.2021 15:19
09.11.2021 15:19
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Відверті діалоги про секс. Проект STORIES фонду Олени Пінчук номінували на премію ELLE STYLE AWARDS

Відверті діалоги про секс. Проект STORIES фонду Олени Пінчук номінували на премію ELLE STYLE AWARDS

Проект фонду Олени Пінчук «STORIES» – номінований на премію ELLE STYLE AWARDS.

Це перший великий YouTube-проект фонду, головна мета якого – навчити людей говорити на складні теми і актуалізувати тему сексуальної освіти.

Ведуча проекту – директорка фонду Ольга Руднєва.

Завдання кожного випуску – проговорити тему безпечного сексу, безпечних відносин, зовнішній тиск на підлітків, навчити дорослих людей говорити про секс з дітьми і в парах.

Зіркові герої та інфлюенсери відповідають на питання, розповідаючи історії з особистого життя.

Під час інтерв’ю піднімаються теми першого сексу, першої покупки презервативів, першої розмови про секс, своїх кордонів і прийняття себе і свого тіла.

У проекті вже взяли участь: Маша Єфросиніна, Гарік Корогодський, Яніна Соколова, Сабіна Мусіна, Леонід Мартинчик, Таня Брик, Даня Вегас, Ірена Карпа, alyona alyona, Альона Гудкова, Ася Сей

Також по темі: Маша Єфросиніна розповіла про свій перший секс Alyona Alyona відверто про секс, підліткову вагітність та контрацепцію Відверто і без краплі сорому: топ-модель Тетяна Брик показала, як треба говорити про секс

Усі відео проекту STORIES можна подивитися за посиланням.

Проголосувати і підтримати проект STORIES можна тут.

Фото: rudnieva_olga

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Теги: Фонд Олени Пінчук
09.11.2021 15:19



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