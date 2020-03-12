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ICTV / Ранок / Топ фільмів, які можна подивитись під час карантину / 12.03.2020 19:05
12.03.2020 19:05
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Топ фільмів, які можна подивитись під час карантину


З 12 березня майже по всій території України запровадили карантин через можливе поширення коронавірусу.

Але що ж робити в такій ситуації? Адже майже три тижні ми будемо вдома.

Ранок у Великому Місті допоможе тобі згаяти час. Пропонуємо найкращі фільми для перегляду під час карантину.

Топ-5 фільмів

Зелена книга

Оскароносний драмедійний біографічний фільм про подорож відомого темношкірого піаніста та його водія Півднем США.

Кіно розкриває проблему расизму в Америці. В ньому наголошується на тому, що попри славу та талант, свого часу в США багато що вирішував колір шкіри.

Це історія про рівноправність, дружбу та мистецтво.

Рано чи пізно все можна змінити, і навіть злощасна “Зелена книга” – список закладів, які заборонялось відвідувати темношкірим, буде забута.

зелена книга фото

Фото: IMDb

Зомбіленд

На Землі настав зомбі-апокаліпсис. Проте не варто одразу закочувати очі та говорити: “Що візьмеш з цих нерозумних істот, заражених вірусом, які лише й хочуть, щоб з`їсти твій мозок?”

Але Зомбіленд – не належить до відомої нам історії.

Фільм, який через жорстокість, кровопролиття та страхітливий грим, все одно змусить тебе сміятись до сліз.

Звучить як парадокс, але це правда.

зомбіленд фото

Фото: IMDb

Папаньки

Карантин достатньо довгий, і одні лиш фільми ти точно не дивитимешься три тижні. Тому чудовим способом згаяти час буде серіал.

Пропонуємо тобі комедію Папаньки від Дизель-шоу.

Що може об`єднувати чотирьох абсолютно різних друзів, які живуть в одній багатоповерхівці?

Звичайно ж, питання виховання дітей. Троє батьків та один завзятий холостяк потраплять в захопливі та неочікувані пригоди.

папаньки фото

Ультраамериканці

Американський комедійний бойовик з Джессі Айзбергом та Крістен Стюард в головних ролях.

Фільм розповідає про хлопця-невдаху, який нічого не прагне від життя та має дівчину Фібі.

Проте все перевертається з ніг на голову.

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Виявляється, що невдаха є сплячим агентом, який навчений професійно вбивати.

Забуте минуле повернеться. А Фібі – кохана головного героя, буде не менш смертоносною за свого хлопця.

Цікавим є те, що реальною основою фільму є американська спецслужба програми “МК-Ультра”.

ультраамериканці фото

Фото: IMDb

Дільничий з ДВРЗ

Ще один комедійний іронічний серіал про опера столичного відділення, якого через скандал на колишній роботі, були змушені перевести працювати дільничим у провінцію.

Очікувалось спокійне, нудне та рутинне життя.

Проте напарник Петро Дзюба точно не дасть засумувати. Попереду розкриття злочинів небезпечного кримінального угрупування.

Детектив та комедія яскраво переплелись в одній стрічці. Серіальний запій буде тобі запезпечено.

дільничий з дврз фото

Обирай найкращий для себе фільм. Бережи своє здоров`я, не панікуй та насолоджуйся переглядом якісного кіно.

Нагадаємо, раніше ми публікували кращі фільми для всієї родини.

Дарина Реготун

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Теги: кіно, карантин, коронавірус
12.03.2020 19:05



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