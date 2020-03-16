Зірки та політики: хто з відомих людей захворів на коронавірус

Коронавірус не щадить нікого – ані пересічних громадян, ані зірок та політиків всесвітнього масштабу.

Хто з відомих людей уже захворів на китайський вірус, і як вони зараз почуваються? Ранок у Великому Місті тримає руку на пульсі подій, і вже готовий тобі всі розповісти.

Відомі люди, хворі на коронавірус

Ольга Куриленко

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 12 Мар 2020 в 7:19 PDT

40-річна голлівудська акторка з українським корінням, яка у 2008 році зіграла дівчину Бонда, заявила про зараження коронавірусом.

Про це Ольга написала на своїй Instagram-сторінці.

«Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура та слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні та сприймайте це серйозно», – попередила зірка.

Том Хенкс

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) 12 Мар 2020 в 7:08 PDT

Минулого тижня стало відомо, що на коронавірус Covid-19 захворіли 63-річний голлівудський актор Том Хенкс і його дружина Рита Уілсон.

Подружжя могло заразитися в Австралії під час зйомок біографічного фільму про Елвіса Преслі від режисера База Лурмана, де знімався Хенкс.

У Тома та Рити погіршилося самопочуття, зокрема – з’явилася слабкість і біль у тілі. Також дружини Хенкса був озноб і піднялася температура.

«Щоб зробити все правильно, ми протестувалися на коронавірус, і результат виявився позитивним. Що ж. Що далі? У медичних працівників є протоколи, яких потрібно дотримуватися. Ми, Хенкси, будемо тестуватися, спостерігатися і перебувати в ізоляції від суспільства для безпеки», – написав актор у своєму Інстаграм.

Зірки самоізолювалися, щоб не заражати інших, розпочали лікування і наразі вже почуваються добре. Про це заявив син пари Чет Хенкс.

Софі Грегуар-Трюдо

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Grégoire Trudeau (@sophiegregoiretrudeau) 26 Фев 2020 в 1:05 PST

Постраждала від коронавірусу і дружина прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

«На жаль, результати тесту Софі на COVID-19 позитивні. Вона буде знаходитися в карантині. У неї зберігаються легкі симптоми, вона піклується про себе і буде слідувати порадам нашого лікаря», – розповів пресі прем’єр Канади.

За його словами, привезти вірус Софі могла з Великобританії, куди вона літала напередодні.

У самого Трюдо симптомів коронавірусу наразі немає, втім він вирішив самоізолюватися на 14 днів, аби не наражати на небезпеку інших.

Мікель Артета

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikel Arteta (@mikelarteta) 12 Сен 2019 в 3:07 PDT

Позитивні результати тесту на COVID-19 – і у головного тренера лондонського «Арсеналу» Мікеля Артети.

“Дуже розчарований, але я вирішив пройти тест, коли погано себе відчув. Повернуся до роботи, як тільки мені дозволять зробити це”, – прокоментував свій діагноз Артета.

Через це базу команди закрили. А всіх гравців, тренерів та більшість співробітників помістили на карантин.

Хто ще заразився на коронавірус?

Окрім вищеперерахованих знаменитостей, коронавірус діагностували й у інших світових політиків та спортсменів.

Маноло Габбьядіні – футболіст італійського клубу Сампдорія.

Даніель Ругані – захисник Ювентуса.

Тімо Хюберс – захисник німецької команди Ганновер 96.

Пітер Даттон – міністр внутрішніх справ Австралії.

Надін Дорріс – замміністра охорони здоров’я Великобританії.

Ірен Монтеро – іспанський міністр з питань рівності.

Також діагноз підтвердився у низки польських, французьких та іранських чиновників.

Зокрема, троє політиків з Ірану померли через коронавірусну інфекцію.

Зірки на карантині: хто самоізолювався

Чимало здорових зірок проявили свідому громадянську позицію та самоізолювалися. Радимо брати з них приклад.

Леді Гага

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 14 Мар 2020 в 4:17 PDT

Американська співачка Леді Гага самоізолювався вдома у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

«Найкорисніше, що ми можемо зробити, це самокарантін. Не тусуватися з людьми старше 65 років і у великих групах. Я хотіла б побачити своїх батьків і бабусь прямо зараз, але набагато безпечніше цього не робити, щоб вони не захворіли в разі, якщо у мене є вірус. Я сиджу вдома зі своїми собаками. я люблю тебе, світ, ми все переживемо це», – написала зірка.

Емілі Ратаковскі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 13 Мар 2020 в 9:04 PDT

Емілі Емілі Ратаковскі опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, де попросила підписників дотримуватися карантину через коронавірус і не виходити з дому без нагальної потреби.

«Привіт, народ. Будь-ласка, залишайтеся вдома протягом наступних кількох тижнів, якщо є можливість, і дистанціюйтеся від інших людей», – звернулася зірка до фанатів.

Сама Емілі теж залишилася вдома разом із чоловіком та улюбленим собакою.

Демі Роуз

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi (@demirose) 15 Мар 2020 в 10:28 PDT

Красуня-модель Демі Роуз також вирішила самоізолюватися.

Втім ця красуня на карантині зовсім не сумує. Вона покликала в гості подругу – і дівчата влаштували гарячу фотосессію.

Карантинний партнер – так Роуз підписала одне з пікантних фото.

Нагадаємо, раніше ми публікували топ продуктів, які захищають від вірусів.

Головне фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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