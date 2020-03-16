Зірки та політики: хто з відомих людей захворів на коронавірус

Коронавірус не щадить нікого – ані пересічних громадян, ані зірок та політиків всесвітнього масштабу.
Хто з відомих людей уже захворів на китайський вірус, і як вони зараз почуваються? Ранок у Великому Місті тримає руку на пульсі подій, і вже готовий тобі всі розповісти.
Відомі люди, хворі на коронавірус
Ольга Куриленко
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40-річна голлівудська акторка з українським корінням, яка у 2008 році зіграла дівчину Бонда, заявила про зараження коронавірусом.
Про це Ольга написала на своїй Instagram-сторінці.
«Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура та слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні та сприймайте це серйозно», – попередила зірка.
Том Хенкс
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Минулого тижня стало відомо, що на коронавірус Covid-19 захворіли 63-річний голлівудський актор Том Хенкс і його дружина Рита Уілсон.
Подружжя могло заразитися в Австралії під час зйомок біографічного фільму про Елвіса Преслі від режисера База Лурмана, де знімався Хенкс.Також по темі: Як не заразитись у транспорті: профілактика коронавірусу Коронавірус в Італії: як живеться емігрантам в ізоляції Китайський коронавірус: симптоми та як захиститись
У Тома та Рити погіршилося самопочуття, зокрема – з’явилася слабкість і біль у тілі. Також дружини Хенкса був озноб і піднялася температура.
«Щоб зробити все правильно, ми протестувалися на коронавірус, і результат виявився позитивним. Що ж. Що далі? У медичних працівників є протоколи, яких потрібно дотримуватися. Ми, Хенкси, будемо тестуватися, спостерігатися і перебувати в ізоляції від суспільства для безпеки», – написав актор у своєму Інстаграм.
Зірки самоізолювалися, щоб не заражати інших, розпочали лікування і наразі вже почуваються добре. Про це заявив син пари Чет Хенкс.
Софі Грегуар-Трюдо
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Постраждала від коронавірусу і дружина прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
«На жаль, результати тесту Софі на COVID-19 позитивні. Вона буде знаходитися в карантині. У неї зберігаються легкі симптоми, вона піклується про себе і буде слідувати порадам нашого лікаря», – розповів пресі прем’єр Канади.
За його словами, привезти вірус Софі могла з Великобританії, куди вона літала напередодні.
У самого Трюдо симптомів коронавірусу наразі немає, втім він вирішив самоізолюватися на 14 днів, аби не наражати на небезпеку інших.
Мікель Артета
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Позитивні результати тесту на COVID-19 – і у головного тренера лондонського «Арсеналу» Мікеля Артети.
“Дуже розчарований, але я вирішив пройти тест, коли погано себе відчув. Повернуся до роботи, як тільки мені дозволять зробити це”, – прокоментував свій діагноз Артета.
Через це базу команди закрили. А всіх гравців, тренерів та більшість співробітників помістили на карантин.
Хто ще заразився на коронавірус?
Окрім вищеперерахованих знаменитостей, коронавірус діагностували й у інших світових політиків та спортсменів.
Маноло Габбьядіні – футболіст італійського клубу Сампдорія.
Даніель Ругані – захисник Ювентуса.
Тімо Хюберс – захисник німецької команди Ганновер 96.
Пітер Даттон – міністр внутрішніх справ Австралії.
Надін Дорріс – замміністра охорони здоров’я Великобританії.
Ірен Монтеро – іспанський міністр з питань рівності.
Також діагноз підтвердився у низки польських, французьких та іранських чиновників.
Зокрема, троє політиків з Ірану померли через коронавірусну інфекцію.
Зірки на карантині: хто самоізолювався
Чимало здорових зірок проявили свідому громадянську позицію та самоізолювалися. Радимо брати з них приклад.
Леді Гага
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Американська співачка Леді Гага самоізолювався вдома у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
«Найкорисніше, що ми можемо зробити, це самокарантін. Не тусуватися з людьми старше 65 років і у великих групах. Я хотіла б побачити своїх батьків і бабусь прямо зараз, але набагато безпечніше цього не робити, щоб вони не захворіли в разі, якщо у мене є вірус. Я сиджу вдома зі своїми собаками. я люблю тебе, світ, ми все переживемо це», – написала зірка.
Емілі Ратаковскі
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Емілі Емілі Ратаковскі опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, де попросила підписників дотримуватися карантину через коронавірус і не виходити з дому без нагальної потреби.
«Привіт, народ. Будь-ласка, залишайтеся вдома протягом наступних кількох тижнів, якщо є можливість, і дистанціюйтеся від інших людей», – звернулася зірка до фанатів.
Сама Емілі теж залишилася вдома разом із чоловіком та улюбленим собакою.
Демі Роуз
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Красуня-модель Демі Роуз також вирішила самоізолюватися.
Втім ця красуня на карантині зовсім не сумує. Вона покликала в гості подругу – і дівчата влаштували гарячу фотосессію.
Карантинний партнер – так Роуз підписала одне з пікантних фото.
Нагадаємо, раніше ми публікували топ продуктів, які захищають від вірусів.
Головне фото: Unsplash
Аліна Литвиненко