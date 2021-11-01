Розуміння своїх почуттів. Що таке емоційний інтелект і чому він важливий — думка психолога

Все, що хотіли знати про емоційний інтелект.

Якщо говорити простими словами, то емоційний інтелект можна пояснити як — реакція.

Не буває поганих чи хороших, правильних або неправильних емоцій.

Буває реакція, яку людина здатна контролювати.

Ранок у Великому Місті поспілкувався з психологом Юлією Короцінською та дізнався все про емоційний інтелект.

Хочеш дізнатись більше — читай далі.

Що ж таке емоційний інтелект?

Це здатність людини розуміти свої емоції та емоції інших, а також керувати ними, відповідно до ситуації.

Психолог Юлія Короцінська розповідає:

— Емоційний інтелект відображає поєднання емоційної та чуттєвої складової особистості.

Тобто, здатність аналізувати власні переживання та переживання інших, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, підбирати адекватні до ситуації прийоми володіння власними емоціями.

Навіщо потрібен емоційний інтелект?

Він допомагає нам виживати в суспільстві, взаємодіяти з людьми та підлаштовувати власну поведінку під обставини.

Люди з високим рівнем емоційного інтелекту зазвичай добре адаптовуються в колективах та вміють досягати успіхів у кар’єрі через розуміння емоційного світу та гнучкість у поведінці.

Вони добре читають міміку, жести, інтонації людей, і завдяки цьому вміють себе правильно подати та заручитися підтримкою необхідної людини.

Вони вміють підтримати, поспівчувати, за що їх люблять інші.

— Продумують свої дії наперед та можуть передбачити, чим завершиться та чи інша ситуація, — пояснює фахівець.

Це дає велику перевагу порівняно з людьми, що мають низький рівень емоційного інтелекту.

Як перевірити свій рівень емоційного інтелекту?

Існує багато тестів (опитувальників) для перевірки емоційного інтелекту.

Проте, більшість з них орієнтовані на базові запитання:

Чи добре ви усвідомлюєте власні емоції? Чи можете встановити причини власних емоцій? Чи знаєте ви свою «межу» в емоціях? Чи можете ви за потреби скерувати власні емоції в потрібне русло, «випустити пару»? Чи залишаєтеся ви ефективним навіть при емоційно значущих ситуаціях? Чи добре ви розпізнаєте емоції інших людей? Чи враховуєте ви емоційний стан співрозмовника? Чи можете ви при потребі скерувати розмову в потрібне русло? Чи вмієте ви заспокоїти іншу людину, переключити її увагу від емоцій?

Чому емоційний інтелект розвинений у одних більше, ніж у інших?

Емоційний інтелект визначається двома критеріями – високий рівень загального інтелекту (тобто, здатність аналізувати інформацію) та практичний досвід.

Доведено, що високий рівень емоційного інтелекту є у дітей.

І тут справа не лише в генетиці, а й у вихованні.

Психолог Юлія Короцінська додає:

— Так, батьки, пояснюючи дитині її емоції, адекватно реагуючи на них, вчать керувати ними.

І дитина змалечку засвоює ефективні способи володіння собою, потім вчиться так само «віддзеркалювати» почуття інших.

Як розвивати емоційний інтелект?

Для того аби розвинути свій емоційний інтелект, варто в першу чергу «прокачувати» спостережливість.

Вчись аналізувати власні переживання: чому вони виникають? Який між ними зв’язок? Які емоції виникають частіше? Чому?

Так само тренуй уважність до емоцій оточуючих людей: чому люди вчиняють так чи інакше? Якими емоціями керується людина, яка знаходиться поряд з тобою?

Далі можна скласти список технік та прийомів керування емоціями і випробувати кожен із них на практиці.

Ну і наступними кроком буде засвоєння способів керування емоціями інших.

Тобто, фактично ті прийоми, які ти спробувала на собі — починай застосовувати до інших.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке психосоматика та як вона впливає на організм.

Фото: Pexels

Дарина Сіраш

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