Розуміння своїх почуттів. Що таке емоційний інтелект і чому він важливий — думка психолога

Все, що хотіли знати про емоційний інтелект.
Якщо говорити простими словами, то емоційний інтелект можна пояснити як — реакція.
Не буває поганих чи хороших, правильних або неправильних емоцій.
Буває реакція, яку людина здатна контролювати.
Ранок у Великому Місті поспілкувався з психологом Юлією Короцінською та дізнався все про емоційний інтелект.
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Що ж таке емоційний інтелект?
Це здатність людини розуміти свої емоції та емоції інших, а також керувати ними, відповідно до ситуації.
Психолог Юлія Короцінська розповідає:
— Емоційний інтелект відображає поєднання емоційної та чуттєвої складової особистості.
Тобто, здатність аналізувати власні переживання та переживання інших, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, підбирати адекватні до ситуації прийоми володіння власними емоціями.
Навіщо потрібен емоційний інтелект?
Він допомагає нам виживати в суспільстві, взаємодіяти з людьми та підлаштовувати власну поведінку під обставини.
Люди з високим рівнем емоційного інтелекту зазвичай добре адаптовуються в колективах та вміють досягати успіхів у кар’єрі через розуміння емоційного світу та гнучкість у поведінці.
Вони добре читають міміку, жести, інтонації людей, і завдяки цьому вміють себе правильно подати та заручитися підтримкою необхідної людини.
Вони вміють підтримати, поспівчувати, за що їх люблять інші.
— Продумують свої дії наперед та можуть передбачити, чим завершиться та чи інша ситуація, — пояснює фахівець.
Це дає велику перевагу порівняно з людьми, що мають низький рівень емоційного інтелекту.
Як перевірити свій рівень емоційного інтелекту?
Існує багато тестів (опитувальників) для перевірки емоційного інтелекту.
Проте, більшість з них орієнтовані на базові запитання:
- Чи добре ви усвідомлюєте власні емоції?
- Чи можете встановити причини власних емоцій?
- Чи знаєте ви свою «межу» в емоціях?
- Чи можете ви за потреби скерувати власні емоції в потрібне русло, «випустити пару»?
- Чи залишаєтеся ви ефективним навіть при емоційно значущих ситуаціях?
- Чи добре ви розпізнаєте емоції інших людей?
- Чи враховуєте ви емоційний стан співрозмовника?
- Чи можете ви при потребі скерувати розмову в потрібне русло?
- Чи вмієте ви заспокоїти іншу людину, переключити її увагу від емоцій?
Чому емоційний інтелект розвинений у одних більше, ніж у інших?
Емоційний інтелект визначається двома критеріями – високий рівень загального інтелекту (тобто, здатність аналізувати інформацію) та практичний досвід.
Доведено, що високий рівень емоційного інтелекту є у дітей.
І тут справа не лише в генетиці, а й у вихованні.
Психолог Юлія Короцінська додає:
— Так, батьки, пояснюючи дитині її емоції, адекватно реагуючи на них, вчать керувати ними.
І дитина змалечку засвоює ефективні способи володіння собою, потім вчиться так само «віддзеркалювати» почуття інших.
Як розвивати емоційний інтелект?
Для того аби розвинути свій емоційний інтелект, варто в першу чергу «прокачувати» спостережливість.
Вчись аналізувати власні переживання: чому вони виникають? Який між ними зв’язок? Які емоції виникають частіше? Чому?
Так само тренуй уважність до емоцій оточуючих людей: чому люди вчиняють так чи інакше? Якими емоціями керується людина, яка знаходиться поряд з тобою?
Далі можна скласти список технік та прийомів керування емоціями і випробувати кожен із них на практиці.Також по темі: Хвороба від думок. Як психосоматика впливає на стан організму Уявні хвороби. Що таке іпохондрія і як з нею боротись Як визначити рівень самооцінки та чому це важливо у житті – поради психолога
Ну і наступними кроком буде засвоєння способів керування емоціями інших.
Тобто, фактично ті прийоми, які ти спробувала на собі — починай застосовувати до інших.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке психосоматика та як вона впливає на організм.
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