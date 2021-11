Розуміння своїх почуттів. Що таке емоційний інтелект і чому він важливий — думка психолога

Все, що хотіли знати про емоційний інтелект.

Якщо говорити простими словами, то емоційний інтелект можна пояснити як — реакція.

Не буває поганих чи хороших, правильних або неправильних емоцій.

Буває реакція, яку людина здатна контролювати.

Ранок у Великому Місті поспілкувався з психологом Юлією Короцінською та дізнався все про емоційний інтелект.

Хочеш дізнатись більше — читай далі.

Це здатність людини розуміти свої емоції та емоції інших, а також керувати ними, відповідно до ситуації.

Психолог Юлія Короцінська розповідає:

Тобто, здатність аналізувати власні переживання та переживання інших, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, підбирати адекватні до ситуації прийоми володіння власними емоціями.

Він допомагає нам виживати в суспільстві, взаємодіяти з людьми та підлаштовувати власну поведінку під обставини.

Люди з високим рівнем емоційного інтелекту зазвичай добре адаптовуються в колективах та вміють досягати успіхів у кар’єрі через розуміння емоційного світу та гнучкість у поведінці.

Вони добре читають міміку, жести, інтонації людей, і завдяки цьому вміють себе правильно подати та заручитися підтримкою необхідної людини.

Вони вміють підтримати, поспівчувати, за що їх люблять інші.

Це дає велику перевагу порівняно з людьми, що мають низький рівень емоційного інтелекту.

Існує багато тестів (опитувальників) для перевірки емоційного інтелекту.

Проте, більшість з них орієнтовані на базові запитання:

Емоційний інтелект визначається двома критеріями – високий рівень загального інтелекту (тобто, здатність аналізувати інформацію) та практичний досвід.

Доведено, що високий рівень емоційного інтелекту є у дітей.

І тут справа не лише в генетиці, а й у вихованні.

Психолог Юлія Короцінська додає:

І дитина змалечку засвоює ефективні способи володіння собою, потім вчиться так само «віддзеркалювати» почуття інших.

Для того аби розвинути свій емоційний інтелект, варто в першу чергу «прокачувати» спостережливість.

Вчись аналізувати власні переживання: чому вони виникають? Який між ними зв’язок? Які емоції виникають частіше? Чому?

Так само тренуй уважність до емоцій оточуючих людей: чому люди вчиняють так чи інакше? Якими емоціями керується людина, яка знаходиться поряд з тобою?

Далі можна скласти список технік та прийомів керування емоціями і випробувати кожен із них на практиці.

Ну і наступними кроком буде засвоєння способів керування емоціями інших.

Тобто, фактично ті прийоми, які ти спробувала на собі — починай застосовувати до інших.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке психосоматика та як вона впливає на організм.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.