Хвороба від думок. Як психосоматика впливає на стан організму

Як людина через поганий настрій чи стрес може спровокувати хворобу.

Буває так, що після невдалого дня чи ситуації, що вибила з колії на певний час, людина може відчути погіршення самопочуття, або реально захворіти.

В такому випадку перше, що спадає на думку — бігти до лікаря.

Але, якщо після огляду спеціаліст розводить руками і каже, що фізіологічної проблеми немає — це може першим признаком психосоматичного розладу.

Ранок у Великому Місті поспілкувався з психологом Юлією Короцінською та розібрав непросту тему: як наші думки та емоції стають причиною захворювань.

“Всі хвороби від нервів” — таку фразу часто можна почути, коли немає грунтовної відповіді на діагноз.

Так, дійсно, існують люди, які несвідомо провокують своїми негативними думками розвиток хвороб, які хворобою як такою не вважаються.

У медицині для такого є чітке визначення — психосоматика.

Що таке психосоматика

Психосоматика — це про психологію хвороби.

Тобто, у кожного захворювання окрім фізичної складової, є ще психологічна.

Психолог Юлія Короцінська розповідає:

— Психосоматичними називають захворювання, що мають психологічну природу. Тобто виникають через стреси, внутрішні конфлікти та емоції, що не знаходять виходу (витіснені, тобто, неусвідомлені).

Людина через душевні переживання чи тривожність може насправді погіршити власне фізичне здоров’я.

В організму є стала реакція на стрес

Навіть, якщо ми не демонструємо свої переживання, вони все одно впливають на наш стан.

— І коли ми хвилюємося чи переживаємо іншу сильну емоцію, біологічна реакція запускається автоматично, — пояснює фахівець.

Багато років тому, канадський лікар Ганс Сельє сформулював концепцію стресу.

Суть її полягає в тому, що організм намагається за всяку ціну зберегти свою рівновагу.

Тому дуже часто психосоматичні захворювання не одразу стають помітними.

Як розпізнати психосоматичний розлад

Зовнішньо психосоматичне захворювання має всі ознаки звичайного.

Але функціональних змін в системах органів медики, як правило, не виявляють.

Психолог Юлія Короцінська додає:

— На жаль, досить часто психосоматичні захворювання починають лікувати медикаментозно. І на той час, коли людина потрапляє до психотерапевта, вони стають хронічними.

Бувають випадки, коли людині легше прийняти “чарівну” пігулку від всіх хвороб, ніж починати “копатись” у собі.

Незважаючи на покращення ситуації з суспільною думкою, щодо відвідування психолога, але це все ще проблема для багатьох.

Ознаки психосоматичного пацієнта

Психолог виділила наступні ознаки:

схильність витісняти агресію і злитися на самого себе. Це проявляється в почутті провини, самозвинувачення;

залежність від інших людей і стах відповідати за своє життя. Тому людина тримається за інших — батьків, керівника, друзів, партнера;

не проявляння відкрито власні бажання і не відстоювання їх. Найчастіше це підтримується ілюзією “непотрібності” і тому людина чекає, що інші здогадаються самі про його почуття;

«алекситимія» — труднощі усвідомлення власних емоцій: «Щось відчуваю, а назвати що не можу».

страх втратити контроль. Може появляти по відношенню до інших недовіру, тривожність. Він щоразу сумнівається у власних діях та рішеннях;

Як лікувати психосоматику

Найкраще системно підходити до лікування таких розладів.

Спочатку потрібно точно виключити медичні патології та пройти відповідні обстеження.

Далі можна проконсультуватися в невролога чи психіатра.

Саме лікар повинен призначати припарати.

Спеціаліст Юлія Короцінська розповідає, що наступним кроком має бути робота з психологом чи психотерапевтом.

— В процесі відвідування пацієнт навчається керувати власними емоціями, підвищує стресостійкість, вирішує внутрішньособистісні конфлікти тощо, — зазначає психолог.

Самолікування або ігнорування може тільки погіршити ситуацію.

Як допомогти собі самостійно

Перше, що варто зробити — спробувати заспокоїтись.

Це може бути нелегко, але варто навчитись.

Заспокоєння – це звичка, яка формується поступово.

Експерт розповів, що допомагає розслабитись:

— Щоб навчитися заспокоюватися, потрібно щодня хоча б декілька годин тренувати цю навичку: приділяти час собі, медитувати, слухати приємну музику чи виконувати будь-яку іншу діяльність, яка вас розслабляє.

Для цього слід створити собі відповідні умови.

Наприклад, попередьте близьких, що ви плануєте щось на певний час або що в конкретні дні у вас будуть певні заняття (йога, малювання тощо).

Дуже важливо не пропускати та системно підходити до цих заходів.

Також важливо навчитися контролювати свої думки, тренувати позитивне мислення.

Адже дуже часто саме думки та страхи загострюють емоційний (а отже, і фізичний) стан людини.

Як близькі можуть допомогти

Для психосоматичного пацієнта дуже важлива підтримка близьких.

— Варто говорити своєму оточенню про дану проблему і те, яка саме допомога вам потрібна, — відзначає психолог Юлія Короцінська.

Наприклад, рідні можуть взяти на себе частину домашніх обов’язків, давати можливість відпочивати та відновлюватися.

Друзів можна попросити розділити з вами певні захоплення, підтримувати вас тощо.

Тож, сила думки та емоцій велика.

Якщо людина захворіла, але хвороба викликана психологічними переживаннями, не варто бігти у аптеку.

Найкращими ліками ховаються всередині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-7 способів позбутись тривожних думок.

Фото: Pexels

Дарина Сіраш

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