Хвороба від думок. Як психосоматика впливає на стан організму

Як людина через поганий настрій чи стрес може спровокувати хворобу.

Буває так, що після невдалого дня чи ситуації, що вибила з колії на певний час, людина може відчути погіршення самопочуття, або реально захворіти.

В такому випадку перше, що спадає на думку — бігти до лікаря.

Але, якщо після огляду спеціаліст розводить руками і каже, що фізіологічної проблеми немає — це може першим признаком психосоматичного розладу.

Ранок у Великому Місті поспілкувався з психологом Юлією Короцінською та розібрав непросту тему: як наші думки та емоції стають причиною захворювань.

“Всі хвороби від нервів” — таку фразу часто можна почути, коли немає грунтовної відповіді на діагноз.

Так, дійсно, існують люди, які несвідомо провокують своїми негативними думками розвиток хвороб, які хворобою як такою не вважаються.

У медицині для такого є чітке визначення — психосоматика.

Психосоматика — це про психологію хвороби.

Тобто, у кожного захворювання окрім фізичної складової, є ще психологічна.

Психолог Юлія Короцінська розповідає:

Людина через душевні переживання чи тривожність може насправді погіршити власне фізичне здоров’я.

Навіть, якщо ми не демонструємо свої переживання, вони все одно впливають на наш стан.

Багато років тому, канадський лікар Ганс Сельє сформулював концепцію стресу.

Суть її полягає в тому, що організм намагається за всяку ціну зберегти свою рівновагу.

Тому дуже часто психосоматичні захворювання не одразу стають помітними.

Зовнішньо психосоматичне захворювання має всі ознаки звичайного.

Але функціональних змін в системах органів медики, як правило, не виявляють.

Психолог Юлія Короцінська додає:

Бувають випадки, коли людині легше прийняти “чарівну” пігулку від всіх хвороб, ніж починати “копатись” у собі.

Незважаючи на покращення ситуації з суспільною думкою, щодо відвідування психолога, але це все ще проблема для багатьох.

Психолог виділила наступні ознаки:

Найкраще системно підходити до лікування таких розладів.

Спочатку потрібно точно виключити медичні патології та пройти відповідні обстеження.

Далі можна проконсультуватися в невролога чи психіатра.

Саме лікар повинен призначати припарати.

Спеціаліст Юлія Короцінська розповідає, що наступним кроком має бути робота з психологом чи психотерапевтом.

Самолікування або ігнорування може тільки погіршити ситуацію.

Перше, що варто зробити — спробувати заспокоїтись.

Це може бути нелегко, але варто навчитись.

Заспокоєння – це звичка, яка формується поступово.

Експерт розповів, що допомагає розслабитись:

Для цього слід створити собі відповідні умови.

Наприклад, попередьте близьких, що ви плануєте щось на певний час або що в конкретні дні у вас будуть певні заняття (йога, малювання тощо).

Також важливо навчитися контролювати свої думки, тренувати позитивне мислення.

Адже дуже часто саме думки та страхи загострюють емоційний (а отже, і фізичний) стан людини.

Для психосоматичного пацієнта дуже важлива підтримка близьких.

Наприклад, рідні можуть взяти на себе частину домашніх обов’язків, давати можливість відпочивати та відновлюватися.

Друзів можна попросити розділити з вами певні захоплення, підтримувати вас тощо.

Тож, сила думки та емоцій велика.

Якщо людина захворіла, але хвороба викликана психологічними переживаннями, не варто бігти у аптеку.

Найкращими ліками ховаються всередині.

