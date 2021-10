Мистецтво ароматів. Як правильно користуватися парфумами?

Застосування парфумерії: ТОП-5 лайфхаків, про які знають далеко не всі.

Запахи мають неймовірну силу та владу. Адже допомагають свторити перше враження і скласти про тебе стійку асоціацію.

Пафрумерія — це взагалі справжнісіньке мистецтво, незнання якого неодмінно призведе до фіаско.

Щоб тобі не довелось пізнати гіркоту поразки, Ранок у Великому Місті ділиться правилами користування парфумами.

Як би сильно ти не любив(-ла) свій фірмовий аромат, не потрібно використовувати його понад міру.

Бо що б там хто не казав, парфумерія — річ суб’єктивна.

Отже, побережи співрозмовників від неминучого виїдання очей і вдайся до інших лайфхаків для стійкості.

Повір, від кількості мало що залежить.

Найкраще парфуми застосовувати на чисту шкіру, за кілька хвилин, до того, як одягтися.

Це допоможе їм довше триматись на тілі та правильно розкрити весь спектр ароматів.

Кожен має знати про приховані таланти свого тіла.

Ось наприклад, у всіх нас є точки, які не лише забепечують тривалу дію парфумів, але і більш повне їх розкриття.

Це місця-скупчення кровоносних судин — кров тут пульсує швидко, віддаючи тепло, що, у свою чергу, дозволяє прекрасно пахнути.

Аромати слід наносити на:

Розпилювати парфуми на шкіру потрібно з відстані 10-20 см.

При цьому потрібно вимкнути свого внутрішнього контрол-фріка і дозволити ароматам самостійно вбиратися.

Не слід розтирати парфумерію!

Це шкодить структурі і навіть змінює запах.

Вище ми писали, що з одягу парфум випаровується.

Так, проте запахи почнуть проявлятись протягом певного періоду часу.

Саме тому перед тим, як виходити з дому, потрібно провернути наступне:

Таким чином, аромати будуть осідати на одяг і волосся, створюючи ненав’язливий і м’який запах.

Це суттєво посилить рівень стійкості твого парфуму.

Спробуй і переконайся!

Фото: Pexels

