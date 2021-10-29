Переведення годинника 2021: коли Украна перейде на зимовий час

Коли переводять годинник на зимовий час? Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратися. Читай нижче.

Коли переводити годинник на зимовий час

Літній час змінюється на зимовий в останню неділю жовтня. А це означає, що цього року всі українці повинні перевести стрілки на годину вперед у ніч з 30 на 31 жовтня.

Зазвичай, перехід на зимовий час ми з вами переносимо легше, аніж на літній. Та не варто розслаблятися. Бажано за тиждень до переведення годин підготувати організм.

Як підготувати організм до переведення годин на зимовий час

Починай лягати спати на 15-20 хвилин пізніше. Це допоможе тобі швидше адаптуватися до змін.

Більше відпочивай, менше виснажуйся. Дай організму можливість відпочити.

Спробуй правильно харчуватися та більше пити води.

Перед сном гуляй на свіжому повітрі. Це зробить твій сон міцнішим і спокійнішим.

Ось так, тепер ти знаєш, коли переводити годинник на зимовий час і як підготувати до цього свій організм, щоб не нашкодити здоров’ю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати життя з чистого аркуша.

Фото: Unsplash

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