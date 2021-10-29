Переведення годинника 2021: коли Украна перейде на зимовий час

Коли переводять годинник на зимовий час? Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратися. Читай нижче.
Коли переводити годинник на зимовий час
Літній час змінюється на зимовий в останню неділю жовтня. А це означає, що цього року всі українці повинні перевести стрілки на годину вперед у ніч з 30 на 31 жовтня.
Зазвичай, перехід на зимовий час ми з вами переносимо легше, аніж на літній. Та не варто розслаблятися. Бажано за тиждень до переведення годин підготувати організм.
Як підготувати організм до переведення годин на зимовий час
- Починай лягати спати на 15-20 хвилин пізніше. Це допоможе тобі швидше адаптуватися до змін.
- Більше відпочивай, менше виснажуйся. Дай організму можливість відпочити.
- Спробуй правильно харчуватися та більше пити води.
- Перед сном гуляй на свіжому повітрі. Це зробить твій сон міцнішим і спокійнішим.
Ось так, тепер ти знаєш, коли переводити годинник на зимовий час і як підготувати до цього свій організм, щоб не нашкодити здоров’ю.
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