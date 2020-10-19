Ці дні принесуть тобі енергію та успіх: місячний календар на жовтень 2020

Місячний календар на жовтень 2020. Які дні будуть сприятливими, а які – ні?

У кожного в житті бувають різні моменти. Зазвичай, ми їх називаємо так: біла і чорна смуга. Здається, що так і має бути. Але мало хто знає, що часто вони залежать від місяця і фази, у якій він знаходиться.

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе місячний календар на жовтень 2020-го року. Уважно читай і занотовуй, щоб знати, який день принесе тобі успіх!

Місячний календар на жовтень 2020

Цього місяця найсприятливішими будуть лише 6 днів із 31. Проте не так багато і несприятливих. Тому не розчаровуйся заздалегідь.

Сприятливі дні у жовтні: 7, 12, 21, 26, 27 і 28. Несприятливі дні у жовтні: 2, 6, 9, 16, 23.

Сприятливі дні у жовтні 2020

7 жовтня – у цей день у тебе з’явиться неймовірний потік енергії, яку важко буде зупинити. Використай її у правильному руслі.

Можеш закінчити усі незавершені справи, зайнятися спортом чи подумати про власну справу. Не витрачати ж час на прості посиденьки, вірно?!

12 жовтня – чудовий момент, щоб зайнятися фінансами, а точніше їх накопиченням. А ще це неймовірний день, щоб пізнати себе! Спробуй максимально до себе прислухатися і робити те, що просить серце.

21 жовтня – добре бути поруч із близькими, але іноді потрібно викроїти час, щоб побути наодинці. Цього дня так і зроби! Розвантаж мозок від буденних проблем і подумай, чого справді ти хочеш.

26-27 жовтня – помирися з тими, з ким, здавалося б, це зробити неможливо. Спробуй відпустити ситуацію і відкритися світу оновленим.

Нехай тебе нічого не тривожить. У ці дні рекомендуємо запланувати подорож, зустрітися з рідними, а ще добре було б налагодити стосунки у колективі.

28 жовтня – цей місяць направлений на те, що позбутися негативних емоцій та відшукати гармонію із самим собою.

Тож користуйся моментом: відклади трохи робочі справи і прояви любов до ближніх. Цей день може допомогти тобі наповнитись новими силами. Щоправда, якщо ти не сидітимеш, склавши руки.

Несприятливі дні у жовтні 2020

Несприятливих днів теж лише шість: 2, 6, 9, 16 та 23 жовтня.

Під час них намагайся не приймати поспішних рішень, не конфліктувати з іншими, бажано не їхати у довгі відрядження, а якщо вкрай необхідно, то будь обережним!

Тепер ти знаєш усе про сприятливі та несприятливі дні у жовтні 2020-го року. Насолоджуйся життям і не шукай приводів для смутку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли будуть магнітні бурі в жовтні 2020.

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