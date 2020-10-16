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ICTV / Ранок / Магнітні бурі в жовтні 2020 – календар небезпечних дат / 16.10.2020 09:11
16.10.2020 09:11
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Магнітні бурі в жовтні 2020 – календар небезпечних дат


Жовтень 2020 року обіцяє бути спокійним. Магнітних бур ані середньої, ані великої інтенсивності в цьому місяці не прогнозується.

На українців чекатимуть лише кілька незначних геомагнітних коливань, які відчують лише метеозалежні люди.

У які саме дні плануються магнітні бурі в Україні, як вони можуть позначатися на стані здоров’я та як вберегтися від негативного впливу?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі в жовтні 2020.

Магнітні бурі в жовтні 2020

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на жовтень 2020

У жовтні середніх і сильних магнітних бур не планується. Однак дуже чутливим людям у ці дні все одно варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.

1, 29, 30 жовтня – слабкі магнітні бурі.

Магнітні бурі в жовтні 2020

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Геомагнітні коливання можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:

  • Загострення хронічних хвороб.
  • Головний біль та запаморочення.
  • Підвищення кров`яного тиску.
  • Нестабільність емоційного стану, різка зміна настрою.
  • Безпричинне відчуття пригіченості.
  • Загальна слабкість.
  • Зменшення продуктивності та життєвого тонусу.
  • Безсоння або сонливість.
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Як пережити магнітну бурю

Незважаючи на те, що в жовтні не прогнозується потужних магнітних бур, дехто з метеозалежних людей може відчути незначне погіршення самопочуття.

Аби цього не сталося, варто дотримуватися таких порад.

  • Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних.
  • Більше гуляй на свіжому повітрі. Вирушай на прогулянку осіннім парком мінімум на 2 години.
  • Пий мінімум 1,5-2 літри чистої води на день.
  • Виключи з раціону солодку, солону та жирну їжу. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.
  • Відмовся від алкогольних та солодких газованих напоїв.

Фото: Pixabay

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Теги: місячний календар, магнітні бурі
16.10.2020 09:11



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