Сила у відмінностях. Учасники бігового клубу “Рука об руку” встановили рекорд України

Оплески, вітальні плакати та повітряні кульки. Уся Софійська площа, затамувавши подих, вітає особливих рекордсменів.

24 жовтня, о 14:03 під час 12-го марафону Wizz Air Kyiv City Marathon, біговий клуб “Рука об руку” встановив рекорд України.

16-річний Олександр Мандренко став першою дитиною із СМА (спинно-м’язовою атрофією), що подолав дистанцію у 42 км із допомогою свого друга, бігуна Євгена Міхова.

Як все було? Та в чому важливість подібних ініціатив?

“Наш клуб був створений для того, щоб діти з інвалідністю відчували себе такими ж важливими й потрібними членами суспільства, як і всі інші”, — каже засновниця Марина Саєнко.

За її словами, спочатку у клубі робили акцент на дітей з ДЦП.

Проте після бігу довжиною у 2 роки, коли кількість охочих почала стрімко збільшуватись, а “Руку об руку” стали впізнавати на різноманітних забігах та марафонах, у клубі з’явилися дітки з аутизмом, СМА та іншими діагнозами.

Тоді й гасло #ДЦП_не_вирок, змінилось на #Сила_у_відмінностях.

У клубі “Рука об руку” є 50 учасників, 17 з них — діти з інвалідністю.

Практично вся команда брала участь у забігу, що відбувся на ВДНГ 23 жовтня. П’ятеро дітей бігли своїми ногами, решта долали дистанцію на спеціальних калясках.

“Для тих діток, які не ходять, є спеціальні коляски з великими колесами, ременями безпеки, м’якими сидіннями та комфортними ручками. Вони максимально легкі, що полегшує завдання бігуна на дистанції”, — розповідає засновниця клубу.

За словами жінки, такі бігові коляски коштують від 40 до 50 тисяч гривень.

Закуповують їх у Великій Британії, із допомогою спонсорів та друзів благодійної ініціативи.

Одну зі своїх основних перемог «Рука об Руку» здобула 6 жовтня 2019.

Тоді до Реєстру рекордів України, як перша дитина з діагнозом ДЦП, що подолала напівмарафонську дистанцію в 21 км у супроводі тренера, увійшов Федір Теклюк.

І ось, 24 жовтня 2021 список рекордсменів поповнився.

Одразу ж після перетину фінішу Олександр Мандренко поділився враженнями:

Його друг, член команди “Рука об руку” Євген Міхов каже — щасливий, що вони із Сашею змогли подолати дистанцію, а заодне й висвітлили важливу проблему.

Діагноз СМА є дуже рідкісним.

За словами Марини Саєнко, в Україні таких людей зареєстровано близько 250.

“Лише зараз і, на жаль, повільними темпами держава починає закуповувати вакцину, велика кількість якої є експериментальною. Тому поки хворі на СМА є дуже обмеженими у своїх можливостях. І рекорд ми встановлюємо саме для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми та показати людям, що так діти є, вони такі ж, як і ми. Просто живуть трохи по-іншому”, — пояснює пані Марина.

Батько Олександра Мандренка переконаний — цей рекорд є неймовірно важливим, адже його син щойно показав усьому світові, що СМА — це не вирок.

Найприємніше те, що кожен із нас може допомогти біговому клубу “Рука об руку” у реалізації їх важливої місії.

На сайті ruka-ob-ruku.com.ua можна зробити фінансовий донат, натиснувши на кнопку “хочу допомогти” у правому верхньому кутку.

Якщо є бажання підтримати благодійну ініціативу іншим шляхом, можна написати на пошту rukaobruku@gmail.com.

А також засновниця бігового клубу Марина Саєнко запрошує усіх охочих дітей з інвалідністю та їхніх батьків долучатися до бігової команди. Вона наголошує:

Фото: ruka_ob_ruku

