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25.10.2021 01:00
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Гороскоп на 25 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 25 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 25 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 25 жовтня для Овна

любовний гороскоп для овнівЧарівність і завзятість допоможуть вам досягти високих результатів, однак не слід форсувати події — ваш успіх залежить від повільного, поступовго руху до мети.

Гороскоп на 25 жовтня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівХороший день для гармонійних подружніх стосунків, веселощів із друзями. Сьогодні краще займатися тільки звичною для себе роботою. Можливий успіх у комерційних справах.

Гороскоп на 25 жовтня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківУ цей день з’явиться чудовий шанс виправити деякі помилки в особистому житті. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або в корені змінити ваше поточне службове або суспільне становище.

Гороскоп на 25 жовтня для Рака

любовний гороскоп для раківПланети радять звернути пильну увагу на нові вигідні ділові пропозиції і використовувати їх з максимальною вигодою для себе. Зірки сприяють любові і гармонійним сімейним стосункам.

Гороскоп на 25 жовтня для Лева

любовний гороскоп для левівНа роботі прислухайтеся до думки начальства і для різноманітності просто виконуйте доручення, не додаючи креативу. Будьте уважні до себе — сьогодні особливо необхідно берегти здоров’я.

Гороскоп на 25 жовтня для Діви

любовний гороскоп для діви День сприятливий для реалізації творчих задумів або справ, пов’язаних з благоустроєм будинку. Корисні фізичні навантаження, заняття спортом, ремонт або наведення порядку. Сьогодні вас чекають нові цікаві знайомства — не виключено, що з ділових вони переростуть у дружні.

 

 

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Гороскоп на 25 жовтня для Терезів

любовний гороскоп для терезів Сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок та розваги. Не виключено, що день надовго запам’ятається вам відчуттям вселенської гармонії. Ви зможете блискуче проявити себе у будь-якій справі, проте слід визначити межі своїх можливостей. Рішучість або прагнення братися за здійснення глобальних проектів може обернутися проти вас.

Гороскоп на 25 жовтня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівСкорпіони сьогодні налаштовані виключно на романтику, але ваша нерішучість може вивести коханого або кохану із себе. Будьте сміливішими і навіть не думайте натякати.

Гороскоп на 25 жовтня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Сьогодні зірки рекомендують бути уважними: вам належить прийняття дуже важливих рішень. Можливі конфлікти з начальством внаслідок того, що ви занадто покладалися на свої сили, у результаті чого не впоралися з дорученою справою.

Гороскоп на 25 жовтня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівЙмовірно, відкладені справи або давні зобов’язання вимагатимуть негайного виконання. Зверніть увагу на здоров’я, бережіть сили і нерви. Остерігайтеся пліток і наклепу.

Гороскоп на 25 жовтня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївСприятливий день для звернення до начальства, в урядові установи або громадські організації. Постарайтеся утриматися від офіційності і натягнутості у своїй поведінці.

Гороскоп на 25 жовтня для Риб

любовний гороскоп для рибВикористовуйте сприятливий момент для обмірковування або рішення відкладених справ. В особистому житті належить знайти компроміс між тим, що хочеться, і тим, що необхідно зробити. Все благополучно вирішиться, якщо ви будете діяти за своїм звичаєм — обдумано і обережно.

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на жовтень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
25.10.2021 01:00



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