Не порожня трата грошей? 5 причин, чому варто купувати підписки

Чому варто підписуватися на різні сервіси – 5 причин від Ранку у Великому Місті.

Нині у мережі є дуже багато контенту.

На піратських сайтах можна переглядати новинки кінематографії, завантажувати улюблену музику та книги.

Здається, усе просто і не потрібно витрачати зайвих коштів на доступ до цих матеріалів.

Ми розібралися, чим корисна підписка і чому надмірне захоплення піратством може мати неприємний фінал.

Не існує нічого безкоштовного.

Коли ми дивимося фільми на різних сайтах, то змушені переглядати дуже багато реклами.

Постійні оголошення, які заважають насолодитися кіно, підозрілі посилання.

Що вже й говорити про дивні додаткові умови при завантаженні музики.

Ми не знаємо, наскільки вони безпечні для девайсів.

Своєрідною платою за неліцензований контент може стати зараження ПК вірусами.

Підписки розширюють горизонт наших можливостей.

Платний доступ до сервісів із вивчення іноземних мов мотивує не закидати цю справу.

Netflix із якісними серіалами та субтитрами до них допомагає підтримувати рівень англійської.

Це своєрідне поєднання розваг та навчання.

Підписка – це своєрідний подарунок для тайм-менеджменту.

Ми економимо час на пошук інформації.

А передплативши YouTube Premium, можна назавжди забути про нав’язливу рекламу.

Музика, серіали, книги – це все є авторським контентом, за який потрібно платити.

Завантажуючи інтелектуальну власність із піратських сайтів, ми порушуємо закон.

Доступ до ліцензованих продуктів позбавляє нас зайвих клопотів та проблем.

Купівля підписки на подкасти, додатки тощо – це круте заохочення для їхніх творців.

Фінансова мотивація є не тільки можливістю покращувати контент, вона дає зрозуміти, що все зроблено недарма.

Тоді ми читаємо об’єктивні журналістські матеріали, а не продиктовані замовником статті.

Передплата контенту – це маленький крок до великого процесу усвідомлення вавжливості інтелектуальної праці.

Адже фільми, пісні, романи, подкасти – це не просто розваги, а колосальна людська робота, яка має гідно оплачуватися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості роботи фрілансерів.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.