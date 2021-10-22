УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 22.10.2021 10:50
22.10.2021 10:50
Поділитися

Місс Україна-2021: що відомо про переможницю Олександру Яремчук

Місс Україна-2021: що відомо про переможницю Олександру Яремчук

21 жовтня відбувся фінал конкурсу Міс Україна-2021. Його переможницею стала 22-річна Олександра Яремчук.

Тепер дівчина представлятиме країну на конкурсі Місс Світу, який відбудеться вже цього грудня у Пуерто-Рико.

Окрім звання головної красуні, Олександра отримала ексклюзивну корону вартістю 3 мільйони доларів, а також грошовую премію в 500 тисяч гривень.

Корону переможниці створив відомий ювелір Джейкоб Арабо. Вона виготовлена з білого золота і прикрашена 1250 діамантами і 27 сапфірами.

Що відомо про Олександру Яремчук

Відомо, що новоспечена Міс Україна родом з Вінниччини.

Закінчила Київський національний університет за спеціальністю «Менеджмент бізнес-організації».

Дівчина понад 10 років професійно займається танцями та не уявляє свого життя без спорту.

Також по темі: Королева ділового стилю. ТОП-5 модних образів Олександри Кучеренко Блиск, денім та яскраві фарби: головні модні тренди на осінь 2021 Модні сумки 2021: ТОП-5 найбільш стильних моделей сезону

Фото Міс України Олександри Яремчук

Пропонуємо подивитися фото Олександри, які вона останнім часом викладала у своєму інстаграм.

Мусимо визнати, що вони – справді чарівні.

Дівчина не зловживає косметикою і знає толк у стилі.

Фото: yaremchuuk

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Міс Україна
22.10.2021 10:50



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь