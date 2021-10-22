Місс Україна-2021: що відомо про переможницю Олександру Яремчук

21 жовтня відбувся фінал конкурсу Міс Україна-2021. Його переможницею стала 22-річна Олександра Яремчук.
Тепер дівчина представлятиме країну на конкурсі Місс Світу, який відбудеться вже цього грудня у Пуерто-Рико.
Окрім звання головної красуні, Олександра отримала ексклюзивну корону вартістю 3 мільйони доларів, а також грошовую премію в 500 тисяч гривень.
Корону переможниці створив відомий ювелір Джейкоб Арабо. Вона виготовлена з білого золота і прикрашена 1250 діамантами і 27 сапфірами.
Що відомо про Олександру Яремчук
Відомо, що новоспечена Міс Україна родом з Вінниччини.
Закінчила Київський національний університет за спеціальністю «Менеджмент бізнес-організації».
Дівчина понад 10 років професійно займається танцями та не уявляє свого життя без спорту.Також по темі: Королева ділового стилю. ТОП-5 модних образів Олександри Кучеренко Блиск, денім та яскраві фарби: головні модні тренди на осінь 2021 Модні сумки 2021: ТОП-5 найбільш стильних моделей сезону
Фото Міс України Олександри Яремчук
Пропонуємо подивитися фото Олександри, які вона останнім часом викладала у своєму інстаграм.
Мусимо визнати, що вони – справді чарівні.
Дівчина не зловживає косметикою і знає толк у стилі.
Фото: yaremchuuk