Місс Україна-2021: що відомо про переможницю Олександру Яремчук

21 жовтня відбувся фінал конкурсу Міс Україна-2021. Його переможницею стала 22-річна Олександра Яремчук.

Тепер дівчина представлятиме країну на конкурсі Місс Світу, який відбудеться вже цього грудня у Пуерто-Рико.

Окрім звання головної красуні, Олександра отримала ексклюзивну корону вартістю 3 мільйони доларів, а також грошовую премію в 500 тисяч гривень.

Корону переможниці створив відомий ювелір Джейкоб Арабо. Вона виготовлена з білого золота і прикрашена 1250 діамантами і 27 сапфірами.

Відомо, що новоспечена Міс Україна родом з Вінниччини.

Закінчила Київський національний університет за спеціальністю «Менеджмент бізнес-організації».

Дівчина понад 10 років професійно займається танцями та не уявляє свого життя без спорту.

Фото Міс України Олександри Яремчук

Пропонуємо подивитися фото Олександри, які вона останнім часом викладала у своєму інстаграм.

Мусимо визнати, що вони – справді чарівні.

Дівчина не зловживає косметикою і знає толк у стилі.

Фото: yaremchuuk

