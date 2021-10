Гороскоп на 22 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 22 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Сьогодні не варто надто серйозно сприймати слова партнера чи партнерки. Не нервуй і бережи стосунки!

Гороскоп на 22 жовтня не рекомендує Тельцям з головою кидатися в любовні авантюри. Краще відкласти побачення на інший день, натомість зайнятися самоосвітою.

Сьогодні Близнюки можуть відчути недовіру і заздрість з боку колег. Аби це не призвело до проблем у майбутньому, намагайся уникати конфліктів.

Не дуже вдалий день для представників знаку Раку. Але оскільки на хід подій ти вплинути ніяк не зможеш, просто розслабся. Скоро усе налагодиться.

Критичний день для Левів. Імовірні душевна неврівноваженість і різкі перепади настрою. Намагайся тримати себе в руках.

Сьогодні не варто починати нових проектів і будувати плани на майбутнє. Краще зайнятися поточними справами.

У Терезів сьогодні конфліктний день. Через це проблеми можуть виникнути як в особистому житті, так і на роботі. Аби їх уникнути, уважно слідкуй, кому і що говориш.

Сьогодні Скорпіонам може здатися, що всі навколо проти них. Але насправді це не так, тож намагайся не робити з усього трагедію.

Стрільцям варто тверезо оцінити своє оточення. Можливо, ти помітиш, що стосунки з певними людьми вже себе вичерпали і більше не приносять радості.

Несприятливий день для Козерога. Уникай зайвих ризиків, бережи свої життєві сили та займи вичікувальну позицію.

Водоліям 22 жовтня потрібно звернути увагу на здоров’я. А також не намагайтеся ігнорувати власну інтуїцію! Вона сьогодні не підведе.

Сьогодні емоції будуть перехльостувати через край. Тож бережи нерви, як свої, так і тих, хто поруч.

Фото: Pexels

