Магнітні бурі у жовтні 2021 – календар небезпечних дат

Жовтень 2021 року обіцяє бути не дуже напруженим у плані магнітних бур. Вони очікуються лише на початку та наприкінці місяця.
Коли саме плануються геомагнітні коливання, якої інтенсивності вони будуть та як можуть вплинути на організм людини – читай у матеріалі.
Календар магнітних бур на жовтень 2021
У жовтні на нас чекає лише 2 магнітні бурі, причому, не дуже потужні. Тож майже весь місяць можемо жити спокійно.
У результаті цих коливань непроємні симптоми відчують здебільшого метеозалежні люди.
1 жовтня – слабка магнітна буря
29-30 жовтня – середня магнітна буря.
Як магнітні бурі шкодять здоров’ю
Під час магнітних бур чутливі люди можуть мати такі симптоми:
- Головний біль, запаморочення.
- Слабкість у тілі.
- Нервова напруга, різкі перепади настрою.
- Підвищений артеріальний тиск.
- Безсоння або, навпаки, сонливість.
- Біль у суглобах.
Як пережити магнітну бурю
- Щоб мінімізувати неприємні наслідки магнітних бур, варто із розумінням постався до потреб свого організму. Зокрема, дозволити йому відпочитати і добре висипатись. Не варто перевантажуватися важкою фізичною чи розумовою роботою.
- Уникай стресів та нервових ситуацій.
- Випивай хоча б 1,5 літри чистої води на день (солодкі напої та кава не рахуються!).
- Замість солодких, солоних та жирних страв їж якомога більше свіжих овочів і фруктів. Тим більше, восени з цим проблем немає.
- Виключи з раціону алкоголь та солодощі.
- Частіше провітрюй кімнату, а ще краще Якщо є можливість – вирушай на прогулянку.
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