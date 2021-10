Ліван у темряві: чому влада буквально перетворює країну на руїни

Все, що потрібно знати про ситуацію у Лівані.

Ліван у пітьмі — в країні немає грошей, щоб купити паливо для електростанцій, немає грошей, щоб видати зарплати лікарям і військовим, немає грошей на лікарні та школи.

А все тому, що в Лівані економікою довгий час займалися однодумці українських політиків, які закликають вигнати зовнішніх кредиторів і припинити платити по боргах.

У роки перед пандемією ліванську економіку помітно лихоманило: міністри вплутувалися в якісь нескінченні авантюри, держпідприємства влазили в борги, зростало безробіття і розганяла інфляція.

Пандемія з її локдаунами, підвищеними витратами на ліки і медобладнання тільки додала проблем.

Грошей в бюджеті стало помітно менше, західні кредитори лаяли необдуману політику уряду, народ помітно хвилювався.

Чиновники не придумали нічого розумнішого, ніж погасити народне невдоволення грошима, призначеними для виплати державних боргів зовнішнім інвесторам.

Щось нагадує? Не раз пропонували таку схему українські політики-популісти.

Мовляв, нам ці гроші потрібніші, давайте не будемо їх віддавати.

Чому Ліван залишився без світла?

І який висновок з цього може зробити Україна?

Подробиці дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацірського.

Фото: Pexels

