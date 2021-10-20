Гороскоп на 20 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 20 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.
Гороскоп на 20 жовтня для Овна
Ймовірне деяке поліпшення в стосунках. Зірки радять провести цей день тільки удвох.
Гороскоп на 20 жовтня для Тельця
Не виключені несподівані повороти долі. Давно забуте знайоство привнесе новий виток подій у твоє життя.
Гороскоп на 20 жовтня для Близнюків
Існує ймовірність поліпшити своє матеріальне становище або уникнути підступів противників. Не зловживай спиртними напоями, прояви помірність в їжі.
Гороскоп на 20 жовтня для Рака
На тебе чекають випробовування. Тільки твоя рішучість і наполегливість зможе допомогти тобі виплутатись зі складної ситуації.
Гороскоп на 20 жовтня для Лева
У тебе неабияка впевненість у власних силах — встигнетеш багато зробити. Зірки прихильно дивляться на придбання, накопичення майна, вкладання грошей. Можливо, необхідно гарненько підготуватися до здійснення своїх планів на найближчий час.
Гороскоп на 20 жовтня для Діви
Не варто ухвалювати важливі рішення, адже це може обернутись невдачою. Краще ще раз все обговорити і продумати план до деталь.
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Гороскоп на 16 жовтня для Терезів
Активізуються партнерські стосунки. У поведінці переважатиме прагнення до порядку і деякий прагматизм в емоціях. Не слід очікувати від будь-якої діяльності швидких результатів.
Гороскоп на 16 жовтня для Скорпіона
Твоя впевненість може передатись іншим і досягти успіху. Зірки радять укріпитись на вже існуючих позиціях і не заглядатись на більше.
Гороскоп на 16 жовтня для Стрільця
Сьогодні дуже добре заводити нові знайомства — можеш показати себе в найвигіднішому світлі або створити якусь базу для майбутнього фінансового злету. Всі покупки, які ти захочеш сьогодні зробити, виявляться вдалими.
Гороскоп на 16 жовтня для Козерога
День несе як позитивні, так і негативні тенденції. Коло знайомих поповниться людьми, спілкування з якими буде досить тривалим і плідним.
Гороскоп на 16 жовтня для Водолія
Чітко зазнач свої кордони і не дозволяй іншим їх порушувати. Ймовірно, що ризикований крок принесе велику перемогу.
Гороскоп на 16 жовтня для Риб
Сприятливий день для завершення всіх важливих справ. Однак, не перестарайся, адже у другій половині дня можливе погіршення самопочуття.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на жовтень 2021.
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