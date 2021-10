Екстремальний відпочинок: з чого і де краще почати

Види екстримального відпочинку.

Якщо ти з тих, кому не до смаку лінивий відпочинок у раю і твоя душа прагне чогось більш яскравого, тоді Google привів тебе за адресою.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе екстремальні види спорту та країни, де можна ними займатися.

Обирай, що найбільш до душі, і наважуйся на шалені емоції!

Рафтинг — це швидкісний сплав гірською річкою через пороги на надувному човні (рафті), плоті або на тюбі.

Краще робити це в компанії рідних чи друзів. Тоді матимеш з ким обговорювати цю яскраву пригоду ще не один місяць.

Країни для рафтингу: Туреччина, Хорватія, Італія і Норвегія, Таїланді, Китаї, Індії, Аргентина, Бразилія, Чилі, Кенії, Намібії.

Ну, і не варто залишати наші рідні Десну, Дністер або Черемеш поза увагою.

Вид спорту, що основною метою ставить сходження на природні та штучні скелі та стіни, зокрема на гірські вершини.

Сходження залежно від складності і протяжності маршруту може тривати від кількох годин до кількох днів, тижнів і навіть місяців.

Тож запасайся витривалістю і камерою — краєвиди будуть невимовно красиві!

Країни для заняття альпінізмом: Франція, Італія, Китай, Непал, Австрія, Україна.

Увага! У нашому списку — олімпійський вид спорту.

Це вільне лазіння по скелях або штучному рельєфу, тобто скеледрому.

Тут ти зможеш не лише отримати заряд адреналіну і намилуватися красивими краєвидами, а й відчуєш себе справжнім олімпійцем!

Країни для заняття скелелазінням: Норвегія, Іспанія, Чехія, Австрія, США.

Різновид спортивного туризму, зміст якого полягає в подорожах по печерах і подоланням у них різних перешкод — сифони, колодязі та інше.

Буде моторошно, весело, красиво і дуже екстремально!

Не обов’язково далеко їхати.

Проте, можеш і туди, і туди!

Країни для заняття спелеотуризмом: Україна, США, Малайзія, Нова Зеландія, Словені, Ліван, Іспанія.

Ще один олімпійський вид спорту, основою якого є спуск з гір на велосипеді.

Це заняття для досвідчених екстремалів.

В Україні щорічно проходять пригодницькі перегони “Gorgany race”.

Деякі туристи долають дистанцію на швидкість пішки, а деякі — на гірських велосипедах.

Країни для заняття маунтінбайкінгом: Україна, Іспанія, Італія, Німеччина, Індія, Франція.

Фото: Unsplash

