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17.10.2021 01:00
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Гороскоп на 17 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 17 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 17 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 17 жовтня для Овна

любовний гороскоп для овнівРекомендуються всі практики для очищення організму. Добре проводити і духовне очищення. Прислухайтеся до інтуїції, визначте, хто ваш таємний ворог і залиште цю людину. Небажаним є похід 4 перукарню.

Гороскоп на 17 жовтня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівДотримуйтесь правил хорошого тону, будьте розбірливі в словах. Ваші промахи, помилки, прояв негативних емоцій матимуть своє відображення у найближчому майбутньому.

Гороскоп на 17 жовтня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківВсі негативні ситуації розглядайте у вигляді уроків. Робіть висновки. У цей день потрібно бути акуратними зі спиртним і рибними стравами. Можна також відвідати сауну, басейн, зайнятися дихальною гімнастикою. Це допоможе зміцнити організм на цілий місяць вперед.

Гороскоп на 17 жовтня для Рака

любовний гороскоп для раківВ особистому житті можливий успіх, проте зірки не рекомендують прагнути виділитися або поставити свою думку вище думки партнера. Схильність до порядку, яка доходила часом до педантизму, може ускладнити стосунки з близькими.

Гороскоп на 17 жовтня для Лева

любовний гороскоп для левівСприятливий день для духовного прозріння, подолання сумнівів. Холодність і стриманість у прояві почуттів створять смугу відчуження у стосунках чоловіків-Львів зі своїми супутницями. Спілкування з дітьми або близькими родичами принесе жінкам-Левам заспокоєння і радість.

Гороскоп на 17 жовтня для Діви

любовний гороскоп для діви Життєвий потенціал, що зростає, може позитивно вплинути на особисте життя. Зірки готові допомогти вам у спробі досягти найбільш честолюбних задумів та ідей.

 

 

 

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Гороскоп на 17 жовтня для Терезів

любовний гороскоп для терезів Присвятіть день індивідуальній творчості. Можливі деякі зміни в особистому житті. Самотнім Терезам доведеться зробити вибір між любовною пристрастю і своїм становищем у суспільстві.

Гороскоп на 17 жовтня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівОбдумані дії мають значні шанси на успіх. Не виключено, що у вас з’явиться бажання внести будь-які корективи в особисте життя. Але не квапте події — все може змінитися в останню хвилину. Тісний зв’язок свідомості і підсвідомості, приголомшлива інтуїція дадуть правильну оцінку себе і людей поруч. Ймовірне відновлення старих прихильностей.

Гороскоп на 17 жовтня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців День здобуття внутрішньої свободи, осяяння, радості буття. Можливе нове знайомство, яке дозволить жінкам-Стрільцям поглянути на ситуацію під іншим кутом зору. Однак суворість у дотриманні зовнішніх пристойностей може викликати деяке здивування і стати причиною сварки. Зірки пророкують зростання популярності і авторитету чоловіків-Стрільців.

Гороскоп на 17 жовтня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівПерша половина дня буде пов’язана з несподіваними новинами, пригодами або нестандартними ситуаціями, з якими ви зможете впоратися тільки завдяки інтуїції і схильності до абстрактного мислення. Дуже сприятливий час для сімейних стосунків, позитивних змін в особистому житті, нових знайомств.

Гороскоп на 17 жовтня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївДень сприятливий для контактів і спілкування з партнером, активного відпочинку і розваг. Доброзичливість і вміння прощати образи допоможуть уникнути сварки. Не виключено, що у вас проявиться інтерес до містики, філософії чи релігії.

Гороскоп на 17 жовтня для Риб

любовний гороскоп для рибДень відпочинку, здобуття нових джерел енергії, очищення думок. Відновлюються стабільність і душевна рівновага. Зірки рекомендують тверезо оцінити достоїнства партнерів і не приймати ілюзію за дійсність. День повинен бути сповненим активним відпочинком і прогулянками.

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на жовтень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
17.10.2021 01:00



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