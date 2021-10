Гороскоп на 17 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 17 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Рекомендуються всі практики для очищення організму. Добре проводити і духовне очищення. Прислухайтеся до інтуїції, визначте, хто ваш таємний ворог і залиште цю людину. Небажаним є похід 4 перукарню.

Дотримуйтесь правил хорошого тону, будьте розбірливі в словах. Ваші промахи, помилки, прояв негативних емоцій матимуть своє відображення у найближчому майбутньому.

Всі негативні ситуації розглядайте у вигляді уроків. Робіть висновки. У цей день потрібно бути акуратними зі спиртним і рибними стравами. Можна також відвідати сауну, басейн, зайнятися дихальною гімнастикою. Це допоможе зміцнити організм на цілий місяць вперед.

В особистому житті можливий успіх, проте зірки не рекомендують прагнути виділитися або поставити свою думку вище думки партнера. Схильність до порядку, яка доходила часом до педантизму, може ускладнити стосунки з близькими.

Сприятливий день для духовного прозріння, подолання сумнівів. Холодність і стриманість у прояві почуттів створять смугу відчуження у стосунках чоловіків-Львів зі своїми супутницями. Спілкування з дітьми або близькими родичами принесе жінкам-Левам заспокоєння і радість.

Життєвий потенціал, що зростає, може позитивно вплинути на особисте життя. Зірки готові допомогти вам у спробі досягти найбільш честолюбних задумів та ідей.

Присвятіть день індивідуальній творчості. Можливі деякі зміни в особистому житті. Самотнім Терезам доведеться зробити вибір між любовною пристрастю і своїм становищем у суспільстві.

Обдумані дії мають значні шанси на успіх. Не виключено, що у вас з’явиться бажання внести будь-які корективи в особисте життя. Але не квапте події — все може змінитися в останню хвилину. Тісний зв’язок свідомості і підсвідомості, приголомшлива інтуїція дадуть правильну оцінку себе і людей поруч. Ймовірне відновлення старих прихильностей.

День здобуття внутрішньої свободи, осяяння, радості буття. Можливе нове знайомство, яке дозволить жінкам-Стрільцям поглянути на ситуацію під іншим кутом зору. Однак суворість у дотриманні зовнішніх пристойностей може викликати деяке здивування і стати причиною сварки. Зірки пророкують зростання популярності і авторитету чоловіків-Стрільців.

Перша половина дня буде пов’язана з несподіваними новинами, пригодами або нестандартними ситуаціями, з якими ви зможете впоратися тільки завдяки інтуїції і схильності до абстрактного мислення. Дуже сприятливий час для сімейних стосунків, позитивних змін в особистому житті, нових знайомств.

День сприятливий для контактів і спілкування з партнером, активного відпочинку і розваг. Доброзичливість і вміння прощати образи допоможуть уникнути сварки. Не виключено, що у вас проявиться інтерес до містики, філософії чи релігії.

День відпочинку, здобуття нових джерел енергії, очищення думок. Відновлюються стабільність і душевна рівновага. Зірки рекомендують тверезо оцінити достоїнства партнерів і не приймати ілюзію за дійсність. День повинен бути сповненим активним відпочинком і прогулянками.

