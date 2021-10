Аби злодії не знайшли. Де зберігати гроші та цінні речі

Як заховати гроші і цінні речі і гроші так, щоб злодії не змогли їх знайти.

“Зберігайте гроші в ощадній касі” — відома фраза з радянської кінокомедії.

Однак, більшість все-ж воліє ховати їх у банку з-під кави, чи підкладати конверт під матрас.

Проте, злоімисники перевіряють типові хованки в першу чергу.

Ранок у Великому Місті розкаже про надійні місця в будинку, де можна сховати коштовності й гроші.

Надійне місце для зберігання речей — сейф.

Звісно, відчинити замок — це питання часу.

Але поки злодій буде його зламувати, може спрацювати сигналізація і приїхати поліція.

Щоб не жертвою подбайте про безпеку житла заздалегідь.

Якщо у вас є діти — можна позичити їх м’яку іграшку.

Тому є шанс, що гроші не будуть знайдені.

Використай набір для голок чи в’язання як місце схову.

На дно скриньки поклади конверт з грошима і розклади набір для шиття у звичайному вигляді.

Лайфхак з соцмереж, який діє.

Однак, не варто забувати про те, що крім цієї коробочки, повинна бути ще одна, який знадобиться тобі на випадок прибирання.

Цілком логічно сховати щось там, куди не полізеш.

Розетка саме таке місце.

Або зробити такий тайник у важкодоступному місці.

Наприклад, під столом чи біля тумби.

Це не викличе у злодія підозри — і цінності будуть у безпеці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про схеми квартирних злодіїв та як не стати їх жертвою

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.