Як дві краплі води. Сергій Бабкін вразив схожістю з актором з популярного серіалу

Український співак Сергій Бабкін поділився фото, де він схожий на автора з популярного нині серіалу.

Знімок зірка опублікувала в своєму Інстаграм.

Так, Сергій порівняв себе з актором Лі Чон Че, який грає головного героя серіалу “Гра в кальмара” Сонґ Гі Хуна.

Зіркові колеги не пройшли повз допис, і теж відзначили схожість.

Сам же допис встиг зібрати майде 24 тисячі вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Сергій бабкін порівняв себе з Цоєм.

Фото: babkin_official

