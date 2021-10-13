Як дві краплі води. Сергій Бабкін вразив схожістю з актором з популярного серіалу

Український співак Сергій Бабкін поділився фото, де він схожий на автора з популярного нині серіалу.
Знімок зірка опублікувала в своєму Інстаграм.
Так, Сергій порівняв себе з актором Лі Чон Че, який грає головного героя серіалу “Гра в кальмара” Сонґ Гі Хуна.
В коментарях написали, що я схожий на актора з популярного серіалу « Гра в Кальмара. А ви як вважаєте? Схожий? І як вам серіал? Хто дивився? P.S. Виконавця головної ролі звуть Лі Джон Дже, до речі, – підписав Бабкін.
Зіркові колеги не пройшли повз допис, і теж відзначили схожість.
Сам же допис встиг зібрати майде 24 тисячі вподобань.Також по темі: Сергій та Сніжана Бабкіни відверто розповіли про своє сімейне життя Сергій Бабкін записує пісні без одягу "Проживай кожну мить": Монатік гайнув з дружиною до Мілану
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Сергій бабкін порівняв себе з Цоєм.
Фото: babkin_official