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ICTV Ранок 13.10.2021 19:15
13.10.2021 19:15
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Як дві краплі води. Сергій Бабкін вразив схожістю з актором з популярного серіалу

Як дві краплі води. Сергій Бабкін вразив схожістю з актором з популярного серіалу

Український співак Сергій Бабкін поділився фото, де він схожий на автора з популярного нині серіалу.

Знімок зірка опублікувала в своєму Інстаграм.

Так, Сергій порівняв себе з актором Лі Чон Че, який грає головного героя серіалу “Гра в кальмара” Сонґ Гі Хуна.

В коментарях написали, що я схожий на актора з популярного серіалу « Гра в Кальмара. А ви як вважаєте? Схожий? І як вам серіал? Хто дивився? P.S. Виконавця головної ролі звуть Лі Джон Дже, до речі, – підписав Бабкін.

Зіркові колеги не пройшли повз допис, і теж відзначили схожість.

Сам же допис встиг зібрати майде 24 тисячі вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Сергій бабкін порівняв себе з Цоєм.

Фото: babkin_official

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Теги: інстаграм зірок, Сергій Бабкін, шоу-бізнес
13.10.2021 19:15



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