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ICTV Ранок 02.06.2021 14:40
02.06.2021 14:40
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Сергій Бабкін у юності був схожий на Цоя? Музикант поділився архівним фото


Днями відомий український музикант Сергій Бабкін просто спантеличив підписників свого Instagram.

Так Сергій опублікував на своїй сторінці архівний знімок, на якому дуже схожий на легендарного Віктора Цоя.

На фото з Бабкіним його колега — Андрій Запорожець, який чимось нагадує соліста гурту “U2” Боно

ЛЕГЕНДАРНА ЗУСТРІЧ, ПРО ЯКУ НЕ ЗНАЄ НІХТО – підписав фото Сергій.

Проте прихильника музиканта поставили під сумнів таке порівняння, зазначивши, що гурт “П’ятниця” схожий на “П’ятницю”.

скріншот коментарів під постом Бабкіна

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, ким Бабкін працював у молодості.

Фото: babkin_official

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Теги: інстаграм зірок, Сергій Бабкін
02.06.2021 14:40



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