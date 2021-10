Гороскоп на 6 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 6 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Важкий і небезпечний день. Помилки в роботі, заздрість недоброзичливців, несподівані перешкоди будуть заважати плідній діяльності. Фінансове становище погіршиться. У цей день бажано уникати стосунків.

Важкий і небезпечний день. Нові ідеї можуть виявитися помилковими, ретельно продумані плани — зазнати поразки, активні дії — не принести бажаного результату. Не бійтеся зв’язку з цим змінювати свої колишні ділові плани. Навіть, якщо ті, хто вас оточує, не завжди розуміють і підтримують вас.

Сприятливий день для комерційних операцій, навчання, оформлення і підписання документів. Зірки рекомендують не довго роздумувати і погоджуватися на відповідні ділові пропозиції. Спільні проекти принесуть прибуток.

Забудьте сьогодні про розширення сфери діяльності, оскільки ваші бажання не будуть підкріплюватися реальним поглядом на те, що відбувається. У той же час якщо у ваші плани входить лише особисте життя, то не все так погано. Проведіть вечір з коханою людиною в тихій, спокійній обстановці.

Важкий і небезпечний день. Обережно ставитеся до будь-яких колективних дій: ваші організаторські здібності сьогодні не знайдуть гідного застосування. Можливі конфлікти з начальством через небажання виконувати його вказівки.

Важкий і небезпечний день. Фінансове становище погіршиться. Стосунки з партнерами можуть турбувати вас непередбачуваністю. Можливі конфлікти з начальством через вашого небажання або невміння визнати ієрархію, яка існує. Ймовірно, ви будете відчувати дратівливість і примхливість. Посилиться протиставлення себе навколишньому світу.

День змін і трансформацій, сприятливий для завершення раніше розпочатих справ. Як вважають зірки, ви розгорнете спільну роботу з партнером, успіхами якого давно захоплювалися. У стосунках з близькими можливо знайти рівновагу і гармонію.

Можливо, в першу половину дня ви будете перебувати в центрі уваги, що задовольнить ваше самолюбство. Але якщо ви не відчуєте щирості, то навколишній світ із хвалебними промовами та фальшивими посмішками стане вам чужим. Ви зможете розібратися в усіх тонкощах ситуації.

Сьогодні вірогідні непорозуміння або помилки в роботі, претензії начальства, проблеми в особистих справах, аж до повного розриву стосунків з партнером. Вам буде потрібна порада або допомога близьких друзів.

Можливі конфлікти з начальством через Ви не погоджуєтеся зі своїм службовим становищем або небажання визнати існуючу ієрархію. Посилиться протиставлення себе навколишньому світу. Слідкуйте за здоров’ям: ймовірно погіршення стану.

Напружений день, пов’язаний з цькуванням, переслідуванням, зіткненням з агресією. Уникайте темряви, нових знайомств і галасливих компаній. Уступіться всього, що може привернути темні сили. Несподівана звістка або сварка з близькою людиною може зіпсувати всі плани.

День символізує рівновагу почуттів, творчий підхід до справ і емоційний злет. Можливі ділові пропозиції, вдале завершення справ. Щоб утримати успіх, визначте межі своїх досягнень. Другу половину дня краще присвятити відпочинку, оскільки вірогідні втома і млявість через зниження енергетичного потенціалу.

Фото: Pexels

