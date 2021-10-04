УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 04.10.2021 01:00
04.10.2021 01:00
Поділитися

Гороскоп на 4 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 4 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 4 жовтня для Овна

любовний гороскоп для овнівМожливо, у вас з’являться нові плани на найближче майбутнє, які обіцяють непогані грошові доходи. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії ви вдало проведете ділові зустрічі і переговори.

 

Гороскоп на 4 жовтня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівНові люди, що увійшли у ваше життя, можуть стати джерелом багатьох неприємностей. Вельми можливі великі втрати грошей, особливо в другій половині дня.

 

Гороскоп на 4 жовтня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківЖиттєвий потенціал на низькому рівні. Небезпечні перевантаження і невиправданий ризик.

 

 

Гороскоп на 4 жовтня для Рака

любовний гороскоп для раківСьогодні вам, ймовірно, вдасться зав’язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть надалі. Не виключено, що у вас з’явиться впливовий покровитель. А якщо ви сумніваєтеся в правильності рішення, прийнятого вами, довіртеся інтуїції — вона не підведе.

 

Гороскоп на 4 жовтня для Лева

любовний гороскоп для левівДень вельми сприятливий для активного відпочинку, роздумів, спілкування з близькими. Прийом гостей, зустрічі з родичами або близькими друзями можуть принести душевний комфорт і гармонію. Зірки застерігають від зайвої захопленості і райдужних надій.

 

Гороскоп на 4 жовтня для Діви

любовний гороскоп для діви Сьогодні ви не повинні бути консервативні. Цей день дуже сприятливий для наведення порядку в будинку, ремонту або благоустрою квартири. У стосунках з близькими — гармонія і довіра. Влаштуйте сьогодні маленьке сімейне свято.

 

 

Також по темі: Любовний гороскоп на осінь: що пророкують зірки у коханні? Місячний календар на жовтень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Магнітні бурі у жовтні 2021 – календар небезпечних дат

Гороскоп на 4 жовтня для Терезів

любовний гороскоп для терезів Ймовірно погіршення самопочуття: головний біль, млявість, загострення хронічних захворювань. Слід зайнятися зміцненням власного здоров’я, профілактичними заходами.

Гороскоп на 4 жовтня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівЕнергетично потужний день. Сильні емоції можуть повністю опанувати вами. Щоб уникнути подальших неприємностей, рекомендується обережність і розважливість.

 

Гороскоп на 4 жовтня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Несприятливе розташування зірок може викликати не властиву вам жорсткість у спілкуванні. Постарайтеся уникати необережних висловлювань, категоричних суджень, двозначних жартів.

Гороскоп на 4 жовтня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівЗростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на ваше особисте життя. Зірки готові допомогти вам в спробі досягти найбільш честолюбних задумів та ідей.

Гороскоп на 4 жовтня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївКритичний день. Ймовірно, намічені плани зазнають змін. Ситуація буде складатися зовсім не так, як передбачалося. Не виключені втрати, травми та перешкоди.

Гороскоп на 4 жовтня для Риб

любовний гороскоп для рибТворче ставлення до будь-якої справи дозволить відволіктися від рутини щоденних турбот і компенсує неприємні особисті переживання. Якщо протягом цього тижня ви зуміли вберегти себе від дурниць, то сьогодні можливо почуття задоволення і впевненості у своїх силах.

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на жовтень 2021.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: гороскоп
04.10.2021 01:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь