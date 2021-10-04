Гороскоп на 4 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 4 жовтня для Овна

Можливо, у вас з’являться нові плани на найближче майбутнє, які обіцяють непогані грошові доходи. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії ви вдало проведете ділові зустрічі і переговори.

Гороскоп на 4 жовтня для Тельця

Нові люди, що увійшли у ваше життя, можуть стати джерелом багатьох неприємностей. Вельми можливі великі втрати грошей, особливо в другій половині дня.

Гороско п на 4 жовтня для Близнюкі в

Життєвий потенціал на низькому рівні. Небезпечні перевантаження і невиправданий ризик.

Горос коп на 4 жовтня для Рака

Сьогодні вам, ймовірно, вдасться зав’язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть надалі. Не виключено, що у вас з’явиться впливовий покровитель. А якщо ви сумніваєтеся в правильності рішення, прийнятого вами, довіртеся інтуїції — вона не підведе.

Гороскоп на 4 жовтня для Лева

День вельми сприятливий для активного відпочинку, роздумів, спілкування з близькими. Прийом гостей, зустрічі з родичами або близькими друзями можуть принести душевний комфорт і гармонію. Зірки застерігають від зайвої захопленості і райдужних надій.

Гороскоп н а 4 жовтня для Діви

Сьогодні ви не повинні бути консервативні. Цей день дуже сприятливий для наведення порядку в будинку, ремонту або благоустрою квартири. У стосунках з близькими — гармонія і довіра. Влаштуйте сьогодні маленьке сімейне свято.

Гороскоп на 4 жовтня для Терезів

Ймовірно погіршення самопочуття: головний біль, млявість, загострення хронічних захворювань. Слід зайнятися зміцненням власного здоров’я, профілактичними заходами.

Гороскоп на 4 жовтня для Скорпіона

Енергетично потужний день. Сильні емоції можуть повністю опанувати вами. Щоб уникнути подальших неприємностей, рекомендується обережність і розважливість.

Гороскоп на 4 жовтня для Стрільця

Несприятливе розташування зірок може викликати не властиву вам жорсткість у спілкуванні. Постарайтеся уникати необережних висловлювань, категоричних суджень, двозначних жартів.

Гороскоп на 4 жовтня для Козерога

Зростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на ваше особисте життя. Зірки готові допомогти вам в спробі досягти найбільш честолюбних задумів та ідей.

Г ороскоп на 4 жовтня для Водолія

Критичний день. Ймовірно, намічені плани зазнають змін. Ситуація буде складатися зовсім не так, як передбачалося. Не виключені втрати, травми та перешкоди.

Гороскоп н а 4 жовтня для Риб

Творче ставлення до будь-якої справи дозволить відволіктися від рутини щоденних турбот і компенсує неприємні особисті переживання. Якщо протягом цього тижня ви зуміли вберегти себе від дурниць, то сьогодні можливо почуття задоволення і впевненості у своїх силах.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на жовтень 2021.

Фото: Pexels

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