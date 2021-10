Гороскоп на 4 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Можливо, у вас з’являться нові плани на найближче майбутнє, які обіцяють непогані грошові доходи. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії ви вдало проведете ділові зустрічі і переговори.

Нові люди, що увійшли у ваше життя, можуть стати джерелом багатьох неприємностей. Вельми можливі великі втрати грошей, особливо в другій половині дня.

Життєвий потенціал на низькому рівні. Небезпечні перевантаження і невиправданий ризик.

Сьогодні вам, ймовірно, вдасться зав’язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть надалі. Не виключено, що у вас з’явиться впливовий покровитель. А якщо ви сумніваєтеся в правильності рішення, прийнятого вами, довіртеся інтуїції — вона не підведе.

День вельми сприятливий для активного відпочинку, роздумів, спілкування з близькими. Прийом гостей, зустрічі з родичами або близькими друзями можуть принести душевний комфорт і гармонію. Зірки застерігають від зайвої захопленості і райдужних надій.

Сьогодні ви не повинні бути консервативні. Цей день дуже сприятливий для наведення порядку в будинку, ремонту або благоустрою квартири. У стосунках з близькими — гармонія і довіра. Влаштуйте сьогодні маленьке сімейне свято.

Ймовірно погіршення самопочуття: головний біль, млявість, загострення хронічних захворювань. Слід зайнятися зміцненням власного здоров’я, профілактичними заходами.

Енергетично потужний день. Сильні емоції можуть повністю опанувати вами. Щоб уникнути подальших неприємностей, рекомендується обережність і розважливість.

Несприятливе розташування зірок може викликати не властиву вам жорсткість у спілкуванні. Постарайтеся уникати необережних висловлювань, категоричних суджень, двозначних жартів.

Зростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на ваше особисте життя. Зірки готові допомогти вам в спробі досягти найбільш честолюбних задумів та ідей.

Критичний день. Ймовірно, намічені плани зазнають змін. Ситуація буде складатися зовсім не так, як передбачалося. Не виключені втрати, травми та перешкоди.

Творче ставлення до будь-якої справи дозволить відволіктися від рутини щоденних турбот і компенсує неприємні особисті переживання. Якщо протягом цього тижня ви зуміли вберегти себе від дурниць, то сьогодні можливо почуття задоволення і впевненості у своїх силах.

Фото: Pexels

