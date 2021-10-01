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ICTV Ранок 01.10.2021 19:15
01.10.2021 19:15
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Сама вдома. Різ Візерспун показала танці у піжамі

Сама вдома. Різ Візерспун показала танці у піжамі

Американська акторка Різ Візерспун потішила фанатів смішним відео.

Його знаменитість виклала у свій Інстаграм-блог.

На ньому видно, як зірка запалює вдома, коли чоловік і діти залишають її наодинці.

— Спочатку ви танцюєте, а вже через хвилину їсте торт. Як так відбувається? — прокоментувала допис Різ.

Відео знято на кухні, у домашній атмосфері.

Акторка постає у ролику в домашньому костюмі у клітинку.

Пост встиг зібрати більше 500 тисяч переглядів.

В коментарях же підписники милуються красою Візерспун і пишуть компліменти.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким кумедним відео поділилась Різ Візерспун.

Фото: reesewitherspoon

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Теги: інстаграм зірок, Різ Візерспун, шоу-бізнес
01.10.2021 19:15



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