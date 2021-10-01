Сама вдома. Різ Візерспун показала танці у піжамі

Американська акторка Різ Візерспун потішила фанатів смішним відео.
Його знаменитість виклала у свій Інстаграм-блог.
На ньому видно, як зірка запалює вдома, коли чоловік і діти залишають її наодинці.
— Спочатку ви танцюєте, а вже через хвилину їсте торт. Як так відбувається? — прокоментувала допис Різ.
Відео знято на кухні, у домашній атмосфері.
Акторка постає у ролику в домашньому костюмі у клітинку.
Пост встиг зібрати більше 500 тисяч переглядів.
В коментарях же підписники милуються красою Візерспун і пишуть компліменти.Також по темі: Різ Візерспун віддала свого чоловіка іншій жінці Під сонцем Каліфорнії. Хайді Клум поділилася новими фотографіями в бікіні Не лише "Голодні ігри". ТОП-7 кращих фільмів з Дженніфер Лоуренс
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким кумедним відео поділилась Різ Візерспун.
Фото: reesewitherspoon