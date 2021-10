Сама вдома. Різ Візерспун показала танці у піжамі

Американська акторка Різ Візерспун потішила фанатів смішним відео.

Його знаменитість виклала у свій Інстаграм-блог.

На ньому видно, як зірка запалює вдома, коли чоловік і діти залишають її наодинці.

Відео знято на кухні, у домашній атмосфері.

Акторка постає у ролику в домашньому костюмі у клітинку.

Пост встиг зібрати більше 500 тисяч переглядів.

В коментарях же підписники милуються красою Візерспун і пишуть компліменти.

Фото: reesewitherspoon

