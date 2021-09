Гороскоп на 29 вересня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Розташування планет несприятливе. Зірки рекомендують бути уважним і обережним — не виключені травми, хвороба. Постарайтеся уникати непотрібних контактів, відкладіть прийняття важливих рішень.

Сприятливий день. Ймовірно, сьогодні ви досягнете успіху у фінансовій сфері, якщо тільки ілюзорні уявлення не заслонять реальний стан справ.

Сприятливий день, що відкриває нові перспективи, коригування намічених планів, отримання нового місця або зміну основного джерела заробітку. Не відмовляйтеся від допомоги друзів, впливових осіб, покровителів.

Цей день може бути несприятливим. Ваші бажання будуть стикатися з неможливістю їх здійснення. Це сильно погіршить настрій: ваші почуття будуть загострені і схильні до частих коливань — від благодушності і поступливості до впертості і дратівливості.

Доля посилає вам випробування, і тільки від вас залежить, чи зможете ви з честю їх витримати. Зірки рекомендують утриматися від активних дій в сфері професійної діяльності та від будь-яких змін в особистому житті.

Вкрай несприятливий день. Несе зваблювання, хвороби або спокуси. Зірки рекомендують бути уважним і обережним; постарайтеся уникати непотрібних розмов. Відкладіть прийняття важливих рішень.

День несприятливий для поїздок, подорожей, далеких прогулянок. У сфері професійної діяльності назріває конфлікт з керівництвом або кадрові перестановки. Вірогідні несподівані звістка або проблеми, пов’язані з невиконаними зобов’язаннями чи обіцянками.

Критичний день. Постарайтеся зберігати зовнішній спокій, незважаючи на всі перипетії та складнощі на вашому шляху. У цьому випадку можливо благополучне вирішення різних ділових і особистих питань.

Сприятливий день, що відкриває нові перспективи. Не відмовляйтеся від допомоги друзів у коригуванні намічених планів.

Остерігайтеся нового знайомства, яке зіграє у вашому житті негативну роль. Несподівана суперечка може загострити стан справ або піти не на вашу користь.

День відзначений зростанням духовних, творчих і сексуальних можливостей. Подружнє життя принесе радість багатьом Водоліям. Закінчення робочої справи буде результативним, принесе шану, повагу, зміцнення авторитету.

Сьогодні вам варто прислухатися до голосу своєї інтуїції. Вірогідні неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги і навіть стати причиною стресу, значно ускладнивши стан здоров’я фізичного і психічного.

Фото: Pexels

