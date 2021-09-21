Магнітні бурі у вересні 2021 – календар небезпечних дат

Вереснь 2021 обіцяє бути доволі напруженим у плані геомагнітних коливань. В перший місяць осені на нас чекає одразу 4 магнітні бурі різної інтенсивності.

У які саме дні вони плануються, як вони можуть позначатися на стані здоров’я та як вберегти своє здоров’я?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у вересні 2021.

Магнітні бурі у вересні 2021

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на вересень 2021

У вересні очікується дві найсильніші магнітні бурі, які негативно позначаться на здоров’ї людини. Одна на початку, а друга в кінці місяця.

Однак дуже чутливим людям не лише у ці дні все одно варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.

2 вересня – середня магнітна буря 3 вересня – сильна магнітна буря 11, 12 вересня – середні магнітні бурі 18-21 вересня – сильні магнітні буря

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:

Загострення хронічних хвороб.

Головний біль

Підвищення артеріального тиску.

Перепади настрою, відчуття пригіченості, депресія

Панічні атаки

Загальна слабкість та зменшення продуктивності

Безсоння

Як пережити магнітну бурю

Аби уникнути проблем зщі здорв’ям під час магнітних бур, варто дотримуватися таких порад.

Уникай стресів і перенавантажень, причому як фізичних, так і емоційних.

Проводь більше часу на свіжому повітрі.

Пий 1,5-2 літри чистої води на день, а у спекотні дні навіть більше.

Виключи з раціону солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на вересень 2021.

Фото: Pexels

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