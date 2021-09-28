Гороскоп на 28 вересня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 28 вересня для Овна

День вельми сприятливий для спокійного відпочинку, наведення порядку в будинку, роздумів, спілкування з близькими людьми. У стосунках з людьми навколо — гармонія і довіра.

Гороскоп на 28 вересня для Тельця

Неоднозначний день. Вірогідні несподіваний конфлікт або проблема, пов’язана з минулими боргами, невиконаними зобов’язаннями або допущеними промахами. Розраховуйте на допомогу друзів, інакше ймовірність успішного результату буде близька до нуля.

Гороско п на 28 вересня для Близнюкі в

Напружений день. Ймовірно, події будуть розвиватися не зовсім так, як ви планували. Несподівана звістка або сварка з близькою людиною може змішати всі плани.

Горос коп на 28 вересня для Рака

Присвятіть день справам, пов’язаним з сім’єю та будинком. Не вступайте в сімейні конфлікти. Приділіть особливу увагу дітям та їх здоров’ю. День сприятливий для важливих покупок і придбань.

Гороскоп на 28 вересня для Лева

Сприятливий день, однак, не слід пускатися в любовні авантюри, займатися ризикованими справами або намагатися змінити вже давно сформовані стосунки. Приймайте з радістю те, що дає вам життя, і не претендуйте на більше.

Гороскоп н а 28 вересня для Діви

Неоднозначний день. У першій його половині на душі у вас буде світло і радісно. Цей час сприятливий для планування подорожей і відпочинку. У другій половині дня можливі неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги.

Гороскоп на 28 вересня для Терезів

Несприятливий день, пов’язаний з переслідуванням, зіткненням з агресією. Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Щоб виключити помилки, рекомендуються обережність, розсудливість, стриманість.

Гороскоп на 28 вересня для Скорпіона

Якщо в попередні дні ви вберегли себе від зухвалості і категоричності, то зумієте по-новому поглянути на минулі події і зробити правильні висновки. Жінкам-Скорпіонам рекомендується не залишати нереалізованими сильні пориви душі.

Гороскоп на 28 вересня для Стрільця

Сьогодні зірки не сприяють поїздкам, оскільки можливі всякого роду катастрофи. Вірогідні несподівана звістка або проблема, пов’язані з невиконаними зобов’язаннями.

Гороскоп на 28 вересня для Козерога

Сприятливий день. Пройде під знаком милосердя, любові і прощення.

Гороскоп на 28 вересня для Водолія

Цей день може визначити хід ваших справ до кінця року. Він покаже, наскільки найближчим часом зміняться ваші плани і як можуть розвиватися події.

Гороскоп н а 28 вересня для Риб

Якщо ви знайдете в собі сили відмовитися від турбот і проблем, то відчуєте прилив сил. Цей день має схильність до романтичних пригод. Однак, цілком віддаючись почуттям, не забувайте про свої обов’язки.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на вересень 2021.

Фото: Pexels

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