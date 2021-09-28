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28.09.2021 01:00
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Гороскоп на 28 вересня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 28 вересня для Овна

любовний гороскоп для овнівДень вельми сприятливий для спокійного відпочинку, наведення порядку в будинку, роздумів, спілкування з близькими людьми. У стосунках з людьми навколо — гармонія і довіра.

Гороскоп на 28 вересня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівНеоднозначний день. Вірогідні несподіваний конфлікт або проблема, пов’язана з минулими боргами, невиконаними зобов’язаннями або допущеними промахами. Розраховуйте на допомогу друзів, інакше ймовірність успішного результату буде близька до нуля.

Гороскоп на 28 вересня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківНапружений день. Ймовірно, події будуть розвиватися не зовсім так, як ви планували. Несподівана звістка або сварка з близькою людиною може змішати всі плани.

 

Гороскоп на 28 вересня для Рака

любовний гороскоп для раківПрисвятіть день справам, пов’язаним з сім’єю та будинком. Не вступайте в сімейні конфлікти. Приділіть особливу увагу дітям та їх здоров’ю. День сприятливий для важливих покупок і придбань.

Гороскоп на 28 вересня для Лева

любовний гороскоп для левівСприятливий день, однак, не слід пускатися в любовні авантюри, займатися ризикованими справами або намагатися змінити вже давно сформовані стосунки. Приймайте з радістю те, що дає вам життя, і не претендуйте на більше.

 

Гороскоп на 28 вересня для Діви

любовний гороскоп для діви Неоднозначний день. У першій його половині на душі у вас буде світло і радісно. Цей час сприятливий для планування подорожей і відпочинку. У другій половині дня можливі неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги.

 

 

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Гороскоп на 28 вересня для Терезів

любовний гороскоп для терезів Несприятливий день, пов’язаний з переслідуванням, зіткненням з агресією. Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Щоб виключити помилки, рекомендуються обережність, розсудливість, стриманість.

 

Гороскоп на 28 вересня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівЯкщо в попередні дні ви вберегли себе від зухвалості і категоричності, то зумієте по-новому поглянути на минулі події і зробити правильні висновки. Жінкам-Скорпіонам рекомендується не залишати нереалізованими сильні пориви душі.

 

Гороскоп на 28 вересня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Сьогодні зірки не сприяють поїздкам, оскільки можливі всякого роду катастрофи. Вірогідні несподівана звістка або проблема, пов’язані з невиконаними зобов’язаннями.

Гороскоп на 28 вересня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівСприятливий день. Пройде під знаком милосердя, любові і прощення.

Гороскоп на 28 вересня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївЦей день може визначити хід ваших справ до кінця року. Він покаже, наскільки найближчим часом зміняться ваші плани і як можуть розвиватися події.

 

Гороскоп на 28 вересня для Риб

любовний гороскоп для рибЯкщо ви знайдете в собі сили відмовитися від турбот і проблем, то відчуєте прилив сил. Цей день має схильність до романтичних пригод. Однак, цілком віддаючись почуттям, не забувайте про свої обов’язки.

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на вересень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
28.09.2021 01:00



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