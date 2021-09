Гороскоп на 28 вересня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

День вельми сприятливий для спокійного відпочинку, наведення порядку в будинку, роздумів, спілкування з близькими людьми. У стосунках з людьми навколо — гармонія і довіра.

Неоднозначний день. Вірогідні несподіваний конфлікт або проблема, пов’язана з минулими боргами, невиконаними зобов’язаннями або допущеними промахами. Розраховуйте на допомогу друзів, інакше ймовірність успішного результату буде близька до нуля.

Напружений день. Ймовірно, події будуть розвиватися не зовсім так, як ви планували. Несподівана звістка або сварка з близькою людиною може змішати всі плани.

Присвятіть день справам, пов’язаним з сім’єю та будинком. Не вступайте в сімейні конфлікти. Приділіть особливу увагу дітям та їх здоров’ю. День сприятливий для важливих покупок і придбань.

Сприятливий день, однак, не слід пускатися в любовні авантюри, займатися ризикованими справами або намагатися змінити вже давно сформовані стосунки. Приймайте з радістю те, що дає вам життя, і не претендуйте на більше.

Неоднозначний день. У першій його половині на душі у вас буде світло і радісно. Цей час сприятливий для планування подорожей і відпочинку. У другій половині дня можливі неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги.

Несприятливий день, пов’язаний з переслідуванням, зіткненням з агресією. Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Щоб виключити помилки, рекомендуються обережність, розсудливість, стриманість.

Якщо в попередні дні ви вберегли себе від зухвалості і категоричності, то зумієте по-новому поглянути на минулі події і зробити правильні висновки. Жінкам-Скорпіонам рекомендується не залишати нереалізованими сильні пориви душі.

Сьогодні зірки не сприяють поїздкам, оскільки можливі всякого роду катастрофи. Вірогідні несподівана звістка або проблема, пов’язані з невиконаними зобов’язаннями.

Сприятливий день. Пройде під знаком милосердя, любові і прощення.

Цей день може визначити хід ваших справ до кінця року. Він покаже, наскільки найближчим часом зміняться ваші плани і як можуть розвиватися події.

Якщо ви знайдете в собі сили відмовитися від турбот і проблем, то відчуєте прилив сил. Цей день має схильність до романтичних пригод. Однак, цілком віддаючись почуттям, не забувайте про свої обов’язки.

Фото: Pexels

