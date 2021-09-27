Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити у цей день, історія і традиції свята

Традиційно 27 вересня християни східного обряду відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього, або, як ще його називають у народі, — Хрестовоздвиження.

Це друге велике свято у календарі головних церковних богослужінь.

Воздвиження Хреста Господнього: історія

Православні християни відзначають цей день на честь подій, які відбулися ще в далекому 326 році.

Саме тоді мати римського імператора Костянтина Великого цариця Олена віднайшла одну з найбільших християнських реліквій — Хрест, на якому був розп’ятий Христос.

Після воскресіння Ісуса ця святиня зникла на 300 років.

А на місці, де її сховали, язичники відбудували храм на честь богині Венери.

Єрусалимський Патріарх Макарій спорудив Хрест, щоб усі охочі могли побачити реліквію і доторкнутися до неї.

А імператор Костянтин — син цариці Олени — побудував на тому місці храм Гробу Господнього.

Прикмети і традиції свята Воздвиження Хреста Господнього

Як і у будь-яке інше церковне свято, на Воздвиження прийнято відвідувати божественні літургії у храмах та церквах.

Вважається, що сьогоднішній день наділений великою силою, тому слід щиро молитися за прощення гріх, зцілення близьких, багатий урожай у наступному році та інші сокровенні бажання свого серця.

Після походу до церкви віряни окроплюють святою водою свої будинки та малюють на дверях оселі знак Хреста.

Так вони захищають себе та рідних від дії нечистої сили.

Також 27 вересня — останній день бабиного літа.

За народними повір’ями, сьогодні осінь починає рухатися назустріч зимі.

Воздвиження Хреста Господнього : що не можна робити

Свято Воздвиження Хреста Господнього припадає на суворий піст, тому сьогодні не можна їсти м’ясні страви.

Окрім того в цей день не слід лаятися, лихословити і займатися будь-якою важкою фізичною працею.

Наші предки вірили, що в цей період змії готуються до зими.

Тому, щоб убезпечити себе від зустрічі з ними, у ліс краще не ходити.

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Фото: Pixabay

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