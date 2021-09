Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити у цей день, історія і традиції свята

Традиційно 27 вересня християни східного обряду відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього, або, як ще його називають у народі, — Хрестовоздвиження.

Це друге велике свято у календарі головних церковних богослужінь.

Православні християни відзначають цей день на честь подій, які відбулися ще в далекому 326 році.

Саме тоді мати римського імператора Костянтина Великого цариця Олена віднайшла одну з найбільших християнських реліквій — Хрест, на якому був розп’ятий Христос.

Після воскресіння Ісуса ця святиня зникла на 300 років.

А на місці, де її сховали, язичники відбудували храм на честь богині Венери.

Єрусалимський Патріарх Макарій спорудив Хрест, щоб усі охочі могли побачити реліквію і доторкнутися до неї.

А імператор Костянтин — син цариці Олени — побудував на тому місці храм Гробу Господнього.

Як і у будь-яке інше церковне свято, на Воздвиження прийнято відвідувати божественні літургії у храмах та церквах.

Вважається, що сьогоднішній день наділений великою силою, тому слід щиро молитися за прощення гріх, зцілення близьких, багатий урожай у наступному році та інші сокровенні бажання свого серця.

Так вони захищають себе та рідних від дії нечистої сили.

Також 27 вересня — останній день бабиного літа.

Свято Воздвиження Хреста Господнього припадає на суворий піст, тому сьогодні не можна їсти м’ясні страви.

Окрім того в цей день не слід лаятися, лихословити і займатися будь-якою важкою фізичною працею.

Наші предки вірили, що в цей період змії готуються до зими.

Тому, щоб убезпечити себе від зустрічі з ними, у ліс краще не ходити.

